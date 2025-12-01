Отбелязваме Световния ден за борба срещу ХИВ/СПИН

На 1 декември светът отбелязва Световния ден за борба срещу ХИВ/СПИН – ден, посветен на информираността, превенцията и подкрепата за хората, живеещи с вируса. Над три десетилетия глобалните усилия са насочени към безопасност при кръвопреливане, достъп до лечение, адекватна профилактика и намаляване на стигмата, свързана със заболяването.

В България традиционно се провеждат информационни кампании, като особено активни са доброволците на Българския младежки Червен кръст – София, които всяка година организират широкомащабни инициативи на територията на столицата. В подготовката участват над 100 доброволци, както и представители на университети, училища и неправителствени организации.

Националната антиСПИН кампания – първи етап в Стара Загора

На 1 декември 2025 г. в област Стара Загора ще бъде даден старт на първия етап от Националната антиСПИН кампания под мотото „Това не го казвай! Говори с факти за ХИВ!“

Инициативата цели да насърчи информирания разговор, да развенчае митовете около вируса и да подчертае важността на профилактичните изследвания.

Безплатно и анонимно изследване за ХИВ

В периода 1–3 декември 2025 г. Регионалната здравна инспекция – Стара Загора, в партньорство с редица институции и организации, ще осигури възможност за безплатно изследване за ХИВ както в стационарния кабинет на РЗИ, така и на терен.

В кампанията се включват:

Младежки общински съвет – Стара Загора

Община Стара Загора

Тракийски университет

Кабинет по семейно планиране

Асоциацията на студентите по медицина в България – Тракийски университет

Клуб „Здраве“ към СУ „Васил Левски“ – Стара Загора

ДКЦ „Районна поликлиника – Казанлък“

Целите на инициативата