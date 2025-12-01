НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 01.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЗдраве

          Отбелязваме Световния ден за борба срещу ХИВ/СПИН

          0
          8
          Снимка: 211bigbend.org
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          На 1 декември светът отбелязва Световния ден за борба срещу ХИВ/СПИН – ден, посветен на информираността, превенцията и подкрепата за хората, живеещи с вируса. Над три десетилетия глобалните усилия са насочени към безопасност при кръвопреливане, достъп до лечение, адекватна профилактика и намаляване на стигмата, свързана със заболяването.

          - Реклама -

          В България традиционно се провеждат информационни кампании, като особено активни са доброволците на Българския младежки Червен кръст – София, които всяка година организират широкомащабни инициативи на територията на столицата. В подготовката участват над 100 доброволци, както и представители на университети, училища и неправителствени организации.

          Националната антиСПИН кампания – първи етап в Стара Загора

          На 1 декември 2025 г. в област Стара Загора ще бъде даден старт на първия етап от Националната антиСПИН кампания под мотото „Това не го казвай! Говори с факти за ХИВ!“

          На 18 май отбелязваме Деня на съпричастност със засегнатите от ХИВ/СПИН На 18 май отбелязваме Деня на съпричастност със засегнатите от ХИВ/СПИН

          Инициативата цели да насърчи информирания разговор, да развенчае митовете около вируса и да подчертае важността на профилактичните изследвания.

          Безплатно и анонимно изследване за ХИВ

          В периода 1–3 декември 2025 г. Регионалната здравна инспекция – Стара Загора, в партньорство с редица институции и организации, ще осигури възможност за безплатно изследване за ХИВ както в стационарния кабинет на РЗИ, така и на терен.

          В кампанията се включват:

          • Младежки общински съвет – Стара Загора
          • Община Стара Загора
          • Тракийски университет
          • Кабинет по семейно планиране
          • Асоциацията на студентите по медицина в България – Тракийски университет
          • Клуб „Здраве“ към СУ „Васил Левски“ – Стара Загора
          • ДКЦ „Районна поликлиника – Казанлък“

          Целите на инициативата

          • да предостави достъпни и надеждни изследвания;
          • да насърчи разговорите за ХИВ, основани на факти, а не на страхове;
          • да подчертае значението на ранната диагностика;
          • да намали стигмата към хората, живеещи с ХИВ.
          Глобалната здравна помощ пада до 15-годишно дъно заради мащабни съкращения, водени от САЩ Глобалната здравна помощ пада до 15-годишно дъно заради мащабни съкращения, водени от САЩ

          На 1 декември светът отбелязва Световния ден за борба срещу ХИВ/СПИН – ден, посветен на информираността, превенцията и подкрепата за хората, живеещи с вируса. Над три десетилетия глобалните усилия са насочени към безопасност при кръвопреливане, достъп до лечение, адекватна профилактика и намаляване на стигмата, свързана със заболяването.

          - Реклама -

          В България традиционно се провеждат информационни кампании, като особено активни са доброволците на Българския младежки Червен кръст – София, които всяка година организират широкомащабни инициативи на територията на столицата. В подготовката участват над 100 доброволци, както и представители на университети, училища и неправителствени организации.

          Националната антиСПИН кампания – първи етап в Стара Загора

          На 1 декември 2025 г. в област Стара Загора ще бъде даден старт на първия етап от Националната антиСПИН кампания под мотото „Това не го казвай! Говори с факти за ХИВ!“

          На 18 май отбелязваме Деня на съпричастност със засегнатите от ХИВ/СПИН На 18 май отбелязваме Деня на съпричастност със засегнатите от ХИВ/СПИН

          Инициативата цели да насърчи информирания разговор, да развенчае митовете около вируса и да подчертае важността на профилактичните изследвания.

          Безплатно и анонимно изследване за ХИВ

          В периода 1–3 декември 2025 г. Регионалната здравна инспекция – Стара Загора, в партньорство с редица институции и организации, ще осигури възможност за безплатно изследване за ХИВ както в стационарния кабинет на РЗИ, така и на терен.

          В кампанията се включват:

          • Младежки общински съвет – Стара Загора
          • Община Стара Загора
          • Тракийски университет
          • Кабинет по семейно планиране
          • Асоциацията на студентите по медицина в България – Тракийски университет
          • Клуб „Здраве“ към СУ „Васил Левски“ – Стара Загора
          • ДКЦ „Районна поликлиника – Казанлък“

          Целите на инициативата

          • да предостави достъпни и надеждни изследвания;
          • да насърчи разговорите за ХИВ, основани на факти, а не на страхове;
          • да подчертае значението на ранната диагностика;
          • да намали стигмата към хората, живеещи с ХИВ.
          Глобалната здравна помощ пада до 15-годишно дъно заради мащабни съкращения, водени от САЩ Глобалната здравна помощ пада до 15-годишно дъно заради мащабни съкращения, водени от САЩ
          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Крими

          Щети за милиони: EPPO обвинява бившия кмет на Варна и още трима за измама с пристанище, което не съществува

          Дамяна Караджова -
          Очакваните щети за бюджета на ЕС са приблизително 2,8 милиона евро
          Футбол

          Ботев Пловдив: Клубът не участва в каквито и да е политически прояви

          Николай Минчев -
          Ботев Пд категорично се разграничи от "разпространяваните внушение за участие от фенове на отбора в днешните организирани протести". "Клубът не участва и не стои...
          Свят

          Тръмп срещу щатските регулации на изкуствения интелект: проектът за изпълнителна заповед разделя Вашингтон

          Дамяна Караджова -
          Президент на Америка Доналд Тръмп обмисля да окаже натиск върху отделните щати да прекратят собствените си регулации върху изкуствения интелект.

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions