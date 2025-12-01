НА ЖИВО
          Начало България Общество

          Отиде си финансистът Емил Хърсев на 64 години

          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Той си отиде на 64 години.
          Финансистът Емил Хърсев е починал на 64-годишна възраст, съобщи БГНЕС. Роден е в Димитровград на 19 октомври 1961 г., а през десетилетията се утвърждава като едно от най-разпознаваемите имена във финансовите среди у нас.

          Хърсев завършва Немската гимназия в София, след което продължава образованието си във ВИИ „Карл Маркс“ (днес УНСС), където се дипломира със специалност финанси. През 1990 г. защитава дисертация на тема „Еволюция на парите“, с която поставя основата на своята академична и професионална кариера.

          В хода на своята работа той заема ключови позиции във финансовия сектор – бил е подуправител на БНБ, както и член на бордовете на Булбанк, Минералбанк, Кредитна банка, БРИБ и МБИС в Москва.

          От 1996 г. Хърсев е доцент по банково дело и банков мениджмънт в УНСС, финансов и инвестиционен консултант, както и собственик на консултантската компания „Хърсев и КО“.

          Извън професионалния си живот, Емил Хърсев оставя след себе си съпругата си Юлиана и две дъщери, които също са част от семейния бизнес – по-голямата следва магистратура по финанси в Лондон, а по-малката изучава бакалавърска степен в УНСС.

