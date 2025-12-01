Отново опасни нива на уран във вода в Първомайско и Раковско

Отново са отчетени завишени стойности на уран в питейната вода на четири населени места от общините Първомай и Раковски. Това потвърди д-р Цвета Иванова, директор „Обществено здраве“ в РЗИ – Пловдив.

- Реклама -

Засегнатите райони включват водоснабдителната зона на Първомай, селата Крушево и Градина, както и зоната на село Болярино в община Раковски. По думите на Иванова именно в тези две водоснабдителни зони отново са отчетени наднормени концентрации на уран.

Според анализа водата в Първомай показва резултат 42,0 ± 1,7 µg/l, при максимално допустима стойност 30 µg/l по Наредба №9 за качеството на питейната вода. В село Болярино е отчетено 37,9 ± 1,6 µg/l.

От РЗИ предупредиха водата в засегнатите населени места да не се използва за пиене и готвене, но тя остава подходяща за хигиенни нужди. Д-р Иванова припомни, че първоначалната забрана е била отменена на 4 ноември, но новите резултати налагат повторното ѝ въвеждане.

До момента направените проучвания сочат, че уранът е с естествен произход.