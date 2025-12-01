Пеевски: „Радев разкри истинското си лице – няма да допуснем хаос и анархия“

Лидерът на ДПС и парламентарната група „ДПС – Ново начало“ Делян Пеевски публикува остро изявление, в което обвини президента Румен Радев в подклаждане на напрежението и „организиране на погроми и хаос“ по време на протестите.
- Реклама -
Според Пеевски държавният глава „е разкрил истинското си лице“, а действията му целят дестабилизация на държавата.
Пеевски твърди, че Радев и формацията ПП–ДБ „са употребили младите хора“ и са допринесли за напрежението.
В изявлението се казва още, че ескалацията била „провокирана от агитки, организирани от Копринков, Узунов и приближени олигарси“, като според него целта е „предизвикване на избори и заграбване на властта“
Пеевски подчертава, че ДПС няма да отстъпи и ще защитава „с всички демократични средства“ правата на гражданите и правото им на свободен вот.
Изявлението идва часове след като президентът Радев заяви, че сблъсъците по улиците са „провокация на мафията“, а не сблъсък между полиция и протестиращи.
Лидерът на ДПС и парламентарната група „ДПС – Ново начало“ Делян Пеевски публикува остро изявление, в което обвини президента Румен Радев в подклаждане на напрежението и „организиране на погроми и хаос“ по време на протестите.
- Реклама -
Според Пеевски държавният глава „е разкрил истинското си лице“, а действията му целят дестабилизация на държавата.
Пеевски твърди, че Радев и формацията ПП–ДБ „са употребили младите хора“ и са допринесли за напрежението.
В изявлението се казва още, че ескалацията била „провокирана от агитки, организирани от Копринков, Узунов и приближени олигарси“, като според него целта е „предизвикване на избори и заграбване на властта“
Пеевски подчертава, че ДПС няма да отстъпи и ще защитава „с всички демократични средства“ правата на гражданите и правото им на свободен вот.
Изявлението идва часове след като президентът Радев заяви, че сблъсъците по улиците са „провокация на мафията“, а не сблъсък между полиция и протестиращи.
Спомнете си съдбата на престъпника Николае Чаушеско! Разстреляха го заедно с жена му! Тия поне нямат жени до себе си?! Имат журналистки с джуки и без мозък!
Свиня долна, народът ще те измете, никой не те иска