Пеевски: „Радев разкри истинското си лице – няма да допуснем хаос и анархия“

Лидерът на ДПС и парламентарната група „ДПС – Ново начало“ Делян Пеевски публикува остро изявление, в което обвини президента Румен Радев в подклаждане на напрежението и „организиране на погроми и хаос“ по време на протестите.

- Реклама -

Според Пеевски държавният глава „е разкрил истинското си лице“, а действията му целят дестабилизация на държавата.

„Румен Радев — истинският организатор на погромите, палежи и хаос — разкри лицето си! Това ли искате за България, г-н Радев? Хаос, безредици, беззаконие и анархия? Каква е цената — демокрацията и мирът в държавата!“

Пеевски твърди, че Радев и формацията ПП–ДБ „са употребили младите хора“ и са допринесли за напрежението.

„Вие и ПП–ДБ употребихте младите хора! И те няма да ви простят това.“

В изявлението се казва още, че ескалацията била „провокирана от агитки, организирани от Копринков, Узунов и приближени олигарси“, като според него целта е „предизвикване на избори и заграбване на властта“

„И всичко това, за да предизвикате избори и да заграбите властта с кръв!? Нищо от това няма да получите, прегазвайки хората!“

Пеевски подчертава, че ДПС няма да отстъпи и ще защитава „с всички демократични средства“ правата на гражданите и правото им на свободен вот.

„А ние от ДПС няма да бъдем пречупени от вашата агресия! С всички демократични средства ще отстояваме правата на всички български граждани!“

Изявлението идва часове след като президентът Радев заяви, че сблъсъците по улиците са „провокация на мафията“, а не сблъсък между полиция и протестиращи.