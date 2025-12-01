Платени агресори и полицейско бездействие.!???

Тази вечер станахме свидетели на безобразен вандализъм от страна на странно облечени или по-скоро маскирани хора на протеста. Те действаха организирано и сякаш по план. На фона на безредиците, които те създадоха, полицията действаше забавено, остави ги да изпотрошат и дори да се опитат да запалят клуб на партия ГЕРБ.

Свидетели на случващото се, които се борят за справедливост, си задават въпроса – защо полицията не предприема адекватни действия, а оставя тези вандали да станат лице на този протест?

Дали това не е поредния евтин сценарии? Отговорът на този въпрос оставяме на Вас.