Десетки хиляди граждани са изпълнили центъра на София, като шествието се простира от Царската градина до булевард „Мария Луиза“. По думите на Александър Кошничаров, който предава директно от мястото на събитието, човекопотокът е огромен, а броят на присъстващите се оценява на между 60 и 70 хиляди души.

Основен акцент в наблюдението на Кошничаров е демографският профил на недоволството. Той подчертава, че над 80% от присъстващите са млади хора.

„Този протест е изключително само от млади хора. На този фон аз съм като някакъв изкупял дъртак между тях. Много се радвам, че съм между тях. Много се радвам, че младите хора в България най-после се събудиха“, споделя той с вълнение.

Кошничаров прави паралел между сегашната енергия на площада и събитията от началото на прехода. Той припомня усилията на своето поколение, родено през 60-те години, което е излязло на улицата през 1990 г.

„Опитахме се, направихме всичко възможно, за съжаление не можахме. Аз съм убеден, че сегашното поколение, или както му казват ‘поколението Z’, ще направи това, ще довърши това, което ние започнахме и ще направи България една много, много по-добра държава – правова и демократична“, заявява Кошничаров.

В коментара си той отхвърля тезите, лансирани в определени медии, че младите не знаят защо протестират или че трябва да напуснат страната. Според него именно тези младежи, студенти и ученици ще изградят бъдещето на България.

Кошничаров засяга и политическата обстановка, споменавайки фигури като Пеевски и Борисов, както и политически формации като „Възраждане“ и МЕЧ. Той е категоричен, че колкото повече се разпространяват „опорки“ срещу протестиращите, толкова повече млади хора ще излизат на улицата.

Въпреки мирния характер на демонстрацията, съществуват опасения за провокации. Забелязани са групи хора с качулки, които според Кошничаров може да са изпратени с цел нагнетяване на напрежението.

„Смятам, че този път не са познали. Няма да стане това, което примерно се получи 2020 година“, прогнозира той, изразявайки надежда, че огромното множество от хора няма да позволи ексцесии. Към момента на предаването полицията се държи адекватно и не провокира напрежение.