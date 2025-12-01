НА ЖИВО
          Полицията отцепи Прохода на Републиката заради сигнал за бомба

          Районът е отцепен.

          Сигнал за бомба беше подаден в заведението към хижата, разположена на върха на Прохода на Републиката. Това съобщи за NOVA собственикът на обекта.

          Варненският кмет се завърна: дарителската кампания и разследването продължават да будят спорове Варненският кмет се завърна: дарителската кампания и разследването продължават да будят спорове

          В момента районът е изцяло отцепен, а достъпът е строго ограничен. Паркирането на автомобили в близост е забранено, докато службите извършват проверка и обезопасяване.

          Издирват 25-годишен мъж от Казанлък: последно е видян в село Енина

          Дамяна Караджова -
          Продължава издирването на 25-годишния Станко Милков Скечелиев от Казанлък, в неизвестност от вечерта на 25 ноември 2025 г.
          Общество

          Затвори родилното отделение в Севлиево

          Десислава Димитрова -
          От днес единственото родилно отделение в Севлиево официално спира работа. Причината е острият недостиг на лекари.
          Политика

          Варненският кмет се завърна: дарителската кампания и разследването продължават да будят спорове

          Дамяна Караджова -
          Кметът на Варна Благомир Коцев официално се завърна в общината, след като бе освободен под гаранция от 200 000 лева.

