Полицията отцепи Прохода на Републиката заради сигнал за бомба

Районът е отцепен.
Сигнал за бомба беше подаден в заведението към хижата, разположена на върха на Прохода на Републиката. Това съобщи за NOVA собственикът на обекта.
В момента районът е изцяло отцепен, а достъпът е строго ограничен. Паркирането на автомобили в близост е забранено, докато службите извършват проверка и обезопасяване.
