Полицията с последна информация за катастрофата с полицаи на Северната тангента

Загиналият служител на „Специализирани полицейски сили“, който тази сутрин загуби живота си на Северната скоростна тангента, е бил блъснат от лек автомобил BMW, движещ се с много висока скорост. Това съобщи на брифинг комисар Владимир Иванов, заместник-началник на отдел „Пътна полиция“ към СДВР.

- Реклама -

По думите му полицаят е бил в служебния автомобил, на шофьорското място, в момент, когато заедно с колегите си е отклонявал движението към бул. „Рожен“ заради по-раншното фатално произшествие – прегазения пешеходец.

Два инцидента с две жертви

Припомняме, че трагедията тази нощ включва две отделни катастрофи:

малко след 2:00 ч. сръбски тир блъска 61-годишен пешеходец , който загива на място;

, който загива на място; докато полицията извършва оглед, BMW връхлита с висока скорост в полицейския автомобил и го удря толкова силно, че полицайът загива моментално.

Разследване

Шофьорът на BMW-то е задържан .

. Пробите му за алкохол и наркотици са отрицателни .

. Точната скорост предстои да бъде изяснена, но свидетелски показания сочат, че е била много висока.

Организация на движението

От АПИ съобщиха, че движението при третия километър на тангентата – при разклона за бул. „Рожен“ в посока пътен възел „Ботевградско шосе“ – вече е възстановено.