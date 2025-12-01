НА ЖИВО
          Инциденти

          Полицията с последна информация за катастрофата с полицаи на Северната тангента

          Снимка: БГНЕС
          Загиналият служител на „Специализирани полицейски сили“, който тази сутрин загуби живота си на Северната скоростна тангента, е бил блъснат от лек автомобил BMW, движещ се с много висока скорост. Това съобщи на брифинг комисар Владимир Иванов, заместник-началник на отдел „Пътна полиция“ към СДВР.

          По думите му полицаят е бил в служебния автомобил, на шофьорското място, в момент, когато заедно с колегите си е отклонявал движението към бул. „Рожен“ заради по-раншното фатално произшествие – прегазения пешеходец.

          Северната тангента с два фатални инцидента за една нощ Северната тангента с два фатални инцидента за една нощ

          Два инцидента с две жертви

          Припомняме, че трагедията тази нощ включва две отделни катастрофи:

          • малко след 2:00 ч. сръбски тир блъска 61-годишен пешеходец, който загива на място;
          • докато полицията извършва оглед, BMW връхлита с висока скорост в полицейския автомобил и го удря толкова силно, че полицайът загива моментално.

          Разследване

          • Шофьорът на BMW-то е задържан.
          • Пробите му за алкохол и наркотици са отрицателни.
          • Точната скорост предстои да бъде изяснена, но свидетелски показания сочат, че е била много висока.

          Организация на движението

          От АПИ съобщиха, че движението при третия километър на тангентата – при разклона за бул. „Рожен“ в посока пътен възел „Ботевградско шосе“ – вече е възстановено.

          - Реклама -

