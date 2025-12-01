НА ЖИВО
      понеделник, 01.12.25
          Политика

          Портних с първи коментар след обвинението на прокуратурата

          Снимка: БГНЕС
          Европейската прокуратура внесе обвинителен акт срещу бившия кмет на Варна Иван Портних, бившия областен управител Стоян Пасев и две длъжностни лица от Изпълнителна агенция „Морска администрация“. Те са обвинени в измама и фалшифициране на документи, свързани с проект за реконструкция на рибарско пристанище, което според разследването изобщо не е съществувало към момента на кандидатстване за финансиране.

          Прокуратурата посочва, че четиримата обвиняеми са предоставили невярна информация и официални документи с цел незаконно да получат 3,4 милиона евро от европейски и национални средства. Проектът е бил подаден от Община Варна като бенефициент.

          Според събраните доказателства, парцелите, представени като рибарско пристанище, в действителност са били вписани в кадастъра като „скали“, „пясък“ и други видове терен. Разследването установява, че бенефициентът е сглобил няколко понтона като плаващи кейове единствено с цел мястото да бъде регистрирано като реално пристанище. Служители от „Морска администрация“ са съдействали за узаконяването на обекта като пристанище.

          Потенциалните щети за бюджета на ЕС се изчисляват на 2,8 млн. евро, а за националния бюджет — на още 675 хил. евро.

          Ако бъдат признати за виновни, Портних — който в момента е общински съветник — и Пасев могат да получат между две и осем години затвор, докато останалите двама обвиняеми са заплашени от до пет години лишаване от свобода. Съдът може да постанови и забрана за заемане на държавни или обществени длъжности.

          Случаят е бил докладван първоначално на Европейската прокуратура от Европейската служба за борба с измамите след сигнал за сериозни нередности. Главна дирекция „Национална полиция“ е извършила допълнителни разследващи действия.

