      понеделник, 01.12.25
          Потребителската кошница поевтиня до 99 лева

          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Основните хранителни продукти, изчислени по цените на едро, възлизат на 99 лева

          Потребителската кошница е поевтиняла с 1 лев спрямо миналата седмица и към момента стойността на основните хранителни продукти по цени на едро възлиза на 99 лева. Данните бяха представени по време на редовния брифинг на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата.

          От комисията определят пазара като спокоен, като поскъпване се наблюдава единствено при кашкавала и краставиците, докато брашното, маслото и пилешкото месо отбелязват понижение.

          За поредна седмица продължава спокойствието на пазара. Имаме малки девиации, а кошницата е намаляла с 1 лев и е 99 лева. Това не е нормално явление за това време на годината, но времето през ноември оказа влияние,“ заяви председателят на комисията Владимир Иванов.

          По думите му „вариациите са малки, а пазарът е стабилизиран – наблюдава се добър баланс между търсене и предлагане“.

          Основните хранителни продукти, изчислени по цените на едро, възлизат на 99 лева

