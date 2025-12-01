Председателя на Съвета на резервистите на ВСУ: Русия не може да превземе Донбас със сила и се опитва да го получи чрез преговори

Президентът на Русия Владимир Путин разбира, че не може да завземе целия Донбас със сила, затова се опитва да получи територията чрез преговори. Това заяви Иван Тимочко, председател на Съвета на резервистите на Сухопътните сили на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) и военен наблюдател, в ефира на „24 канал“.

„Дори и да я завземе със сила, това ще бъде опустошена територия, неизползваема откъм ресурси. Дори да има някакви находища там, възможности за печалба, индустрията ще бъде унищожена. Има вероятност да изпратят китайски работници в окупираните територии, за да направят нещо. Но защо тогава руски войници загинаха, за да могат китайците да влязат с технологиите си и да се възползват?“ – казва Тимочко.

В същото време той добави, че е важно Путин да демонстрира, че ВСУ могат да се изтеглят от определени територии без бой, тъй като това може да създаде прецедент.

„Защото иска да започне каскада от подобни претенции към онези райони, които не са окупирали, но са побързали да добавят към Конституцията. Освен това, той разбира отлично, че подобно безпрепятствено изтегляне, дори от малка част от територията, с минимални предизвикателства, ще бъде посрещнато с много негативна реакция от украинското общество. Всички разбират това – нашето военно-политическо ръководство, руското и американското. И като отстъпим и приемем подобни условия, това може да предизвика огромна каскада от проблеми в Украйна“, добави Тимочко.