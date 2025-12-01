НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 01.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Преговори без резултат: САЩ търсят нов ход в играта с Москва

          0
          5
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Сподели
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева

          Последните сигнали от Вашингтон показват, че преговорите между САЩ и Украйна не са довели до съществен напредък, съобщават американски медии, позовавайки се на източници в администрацията. Украинската страна продължава да настоява за прекратяване на огъня по линията на бойните действия, в опит да възстанови ресурсите си преди следващия етап от конфликта.

          - Реклама -

          На този фон остава неясно какво именно Вашингтон възнамерява да предложи на Москва при предстоящите контакти. Експерти подчертават, че американската страна засега не е представила нова инициатива, която би могла да промени динамиката или да създаде условия за диалог, приемлив и за двете страни.

          „Не е очевидно какво точно американските представители смятат да поставят на масата – и с каква цел“, коментира политически наблюдател от европейски аналитичен център.

          В публичното пространство се обсъждат хипотетични – но малко вероятни – сценарии, включително рязко ограничаване на военната помощ за Украйна, промяна на санкционната политика или признаване на териториални промени. Те по-скоро отразяват вътрешнополитически спекулации и коментари в социалните мрежи, отколкото реални намерения на американската администрация.

          Според анализаторите Вашингтон няма интерес да предприема резки стъпки, които биха дестабилизирали отношенията му с европейските съюзници, а в момента липсват признаци, че Русия или Украйна са готови да правят значими компромиси.

          Докато не бъдат обявени конкретни параметри на визитата, остава открит въпросът дали дипломатическите усилия на САЩ могат да доведат до промяна в текущата конфигурация на конфликта.

          Последните сигнали от Вашингтон показват, че преговорите между САЩ и Украйна не са довели до съществен напредък, съобщават американски медии, позовавайки се на източници в администрацията. Украинската страна продължава да настоява за прекратяване на огъня по линията на бойните действия, в опит да възстанови ресурсите си преди следващия етап от конфликта.

          - Реклама -

          На този фон остава неясно какво именно Вашингтон възнамерява да предложи на Москва при предстоящите контакти. Експерти подчертават, че американската страна засега не е представила нова инициатива, която би могла да промени динамиката или да създаде условия за диалог, приемлив и за двете страни.

          „Не е очевидно какво точно американските представители смятат да поставят на масата – и с каква цел“, коментира политически наблюдател от европейски аналитичен център.

          В публичното пространство се обсъждат хипотетични – но малко вероятни – сценарии, включително рязко ограничаване на военната помощ за Украйна, промяна на санкционната политика или признаване на териториални промени. Те по-скоро отразяват вътрешнополитически спекулации и коментари в социалните мрежи, отколкото реални намерения на американската администрация.

          Според анализаторите Вашингтон няма интерес да предприема резки стъпки, които биха дестабилизирали отношенията му с европейските съюзници, а в момента липсват признаци, че Русия или Украйна са готови да правят значими компромиси.

          Докато не бъдат обявени конкретни параметри на визитата, остава открит въпросът дали дипломатическите усилия на САЩ могат да доведат до промяна в текущата конфигурация на конфликта.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Social

          36-годишен мъж от Мадан в болница след сбиване с брат си

          Десислава Димитрова -
          36-годишен мъж от Мадан е хоспитализиран след сбиване с брат си, съобщиха от полицията.
          Война

          В Русия отговориха на заявленията на адмирал от НАТО за превантивен удар

          Иван Христов -
          На 1 декември Русия обяви изявлението на адмирал от НАТО, че воденият от САЩ военен алианс може да сметне „превантивен удар“ за крайно безотговорно...
          Война

          Русия произвежда 16 изтребителя Су-35 за Иран

          Иван Христов -
          Русия в момента произвежда 16 изтребителя Су-35 за Иран. Тази цифра отразява самолетите, които в момента са в активно производство; допълнителни самолети може да...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions