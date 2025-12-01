Преговори без резултат: САЩ търсят нов ход в играта с Москва

Последните сигнали от Вашингтон показват, че преговорите между САЩ и Украйна не са довели до съществен напредък, съобщават американски медии, позовавайки се на източници в администрацията. Украинската страна продължава да настоява за прекратяване на огъня по линията на бойните действия, в опит да възстанови ресурсите си преди следващия етап от конфликта.

На този фон остава неясно какво именно Вашингтон възнамерява да предложи на Москва при предстоящите контакти. Експерти подчертават, че американската страна засега не е представила нова инициатива, която би могла да промени динамиката или да създаде условия за диалог, приемлив и за двете страни.

„Не е очевидно какво точно американските представители смятат да поставят на масата – и с каква цел“, коментира политически наблюдател от европейски аналитичен център.

В публичното пространство се обсъждат хипотетични – но малко вероятни – сценарии, включително рязко ограничаване на военната помощ за Украйна, промяна на санкционната политика или признаване на териториални промени. Те по-скоро отразяват вътрешнополитически спекулации и коментари в социалните мрежи, отколкото реални намерения на американската администрация.

Според анализаторите Вашингтон няма интерес да предприема резки стъпки, които биха дестабилизирали отношенията му с европейските съюзници, а в момента липсват признаци, че Русия или Украйна са готови да правят значими компромиси.

Докато не бъдат обявени конкретни параметри на визитата, остава открит въпросът дали дипломатическите усилия на САЩ могат да доведат до промяна в текущата конфигурация на конфликта.