НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 01.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПравосъдие

          Прокуратурата разследва дипломата на Гонзо

          0
          25
          Снимка: БГНЕС
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Софийската районна прокуратура е образувала досъдебно производство по сигнал за използване на предполагаем фалшив официален документ, свързан с дипломата за средно образование на настоящия президент на Българския футболен съюз Георги Иванов – Гонзо. Информацията е потвърдена от източници на „Дневник“.

          - Реклама -

          Производството е започнало на 10 ноември, след сезиране от адвоката по спортно право Георги Градев, който заедно с Иванов участваше в миналогодишната надпревара за президентския пост в БФС.

          Градев от месеци твърди, че Иванов няма завършен 8-и клас, а образованието, посочено от него в официални документи, не отговаря на истината.

          Образуването на досъдебното производство показва, че прокуратурата допуска наличие на нередности в документацията и счита сигнала за достатъчно сериозен, за да бъде проверен по наказателен ред.

          Прочухме се: БФС обърка химните на Англия и Ирландия Прочухме се: БФС обърка химните на Англия и Ирландия

          Ако в хода на разследването се докаже, че дипломата на Георги Иванов е неистинска, това би поставило под съмнение легитимността му да ръководи БФС, тъй като образователната степен е част от изискванията за заемане на публични и организационни ръководни позиции в много спортни структури.

          Очаква се проверката да изясни:

          • действителността на представените документи;
          • източника на евентуалното им изготвяне;
          • дали е налице престъпление по чл. 316 или чл. 308 от Наказателния кодекс (ползване или съставяне на неистински документ).

          Софийската районна прокуратура е образувала досъдебно производство по сигнал за използване на предполагаем фалшив официален документ, свързан с дипломата за средно образование на настоящия президент на Българския футболен съюз Георги Иванов – Гонзо. Информацията е потвърдена от източници на „Дневник“.

          - Реклама -

          Производството е започнало на 10 ноември, след сезиране от адвоката по спортно право Георги Градев, който заедно с Иванов участваше в миналогодишната надпревара за президентския пост в БФС.

          Градев от месеци твърди, че Иванов няма завършен 8-и клас, а образованието, посочено от него в официални документи, не отговаря на истината.

          Образуването на досъдебното производство показва, че прокуратурата допуска наличие на нередности в документацията и счита сигнала за достатъчно сериозен, за да бъде проверен по наказателен ред.

          Прочухме се: БФС обърка химните на Англия и Ирландия Прочухме се: БФС обърка химните на Англия и Ирландия

          Ако в хода на разследването се докаже, че дипломата на Георги Иванов е неистинска, това би поставило под съмнение легитимността му да ръководи БФС, тъй като образователната степен е част от изискванията за заемане на публични и организационни ръководни позиции в много спортни структури.

          Очаква се проверката да изясни:

          • действителността на представените документи;
          • източника на евентуалното им изготвяне;
          • дали е налице престъпление по чл. 316 или чл. 308 от Наказателния кодекс (ползване или съставяне на неистински документ).
          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          Любо Пенев в най-тежката битка: легендата с рак на бъбрека

          Пламена Ганева -
          Легендата на българския футбол Любослав Пенев е приет по спешност в германска онкологична клиника, след като лекарите са установили рак на бъбрека, съобщават международни...
          Общество

          Разследване на BBC: Грузия е използвала химикал от Първата световна война срещу протестиращи

          Дамяна Караджова -
          Грузинските власти са използвали химикал от времето на Първата световна война за разпръскване на антиправителствени демонстранти през ноември и декември 2024
          Футбол

          Здравето няма цвят: Левски подкрепи Любо Пенев и Боби Михайлов

          Николай Минчев -
          От Левски излязоха с официално съобщение, в което изразяват своята подкрепа към две от най-големите легенди на футбола у нас - Боби Михайлов и...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions