Прокуратурата разследва дипломата на Гонзо

Софийската районна прокуратура е образувала досъдебно производство по сигнал за използване на предполагаем фалшив официален документ, свързан с дипломата за средно образование на настоящия президент на Българския футболен съюз Георги Иванов – Гонзо. Информацията е потвърдена от източници на „Дневник“.

- Реклама -

Производството е започнало на 10 ноември, след сезиране от адвоката по спортно право Георги Градев, който заедно с Иванов участваше в миналогодишната надпревара за президентския пост в БФС.

Градев от месеци твърди, че Иванов няма завършен 8-и клас, а образованието, посочено от него в официални документи, не отговаря на истината.

Образуването на досъдебното производство показва, че прокуратурата допуска наличие на нередности в документацията и счита сигнала за достатъчно сериозен, за да бъде проверен по наказателен ред.

Ако в хода на разследването се докаже, че дипломата на Георги Иванов е неистинска, това би поставило под съмнение легитимността му да ръководи БФС, тъй като образователната степен е част от изискванията за заемане на публични и организационни ръководни позиции в много спортни структури.

Очаква се проверката да изясни: