Прокуратурата разследва дипломата на Гонзо

Софийската районна прокуратура е образувала досъдебно производство по сигнал за използване на предполагаем фалшив официален документ, свързан с дипломата за средно образование на настоящия президент на Българския футболен съюз Георги Иванов – Гонзо. Информацията е потвърдена от източници на „Дневник“.
Производството е започнало на 10 ноември, след сезиране от адвоката по спортно право Георги Градев, който заедно с Иванов участваше в миналогодишната надпревара за президентския пост в БФС.
Градев от месеци твърди, че Иванов няма завършен 8-и клас, а образованието, посочено от него в официални документи, не отговаря на истината.
Образуването на досъдебното производство показва, че прокуратурата допуска наличие на нередности в документацията и счита сигнала за достатъчно сериозен, за да бъде проверен по наказателен ред.
Ако в хода на разследването се докаже, че дипломата на Георги Иванов е неистинска, това би поставило под съмнение легитимността му да ръководи БФС, тъй като образователната степен е част от изискванията за заемане на публични и организационни ръководни позиции в много спортни структури.
Очаква се проверката да изясни:
действителността на представените документи;
източника на евентуалното им изготвяне;
дали е налице престъпление по чл. 316 или чл. 308 от Наказателния кодекс (ползване или съставяне на неистински документ).
