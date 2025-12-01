НА ЖИВО
          Радев стартира „Българската Коледа" за 23-та година

          Снимка: БГНЕС
          Никола Павлов
          Президентът Румен Радев даде начало на 23-тото издание на благотворителната инициатива „Българската Коледа“ по време на тържествена церемония в УМБАЛ „Александровска“ в София.

          Началото на събитието бе поставено от директора на болницата проф. Атанас Йонков, който подчерта огромната роля на лечебното заведение и в частност на Клиниката по педиатрия за развитието на детското здравеопазване в страната. Той припомни, че „Александровска“ е най-старото университетско лечебно заведение в България, основано през 1879 г., а педиатричната клиника, създадена през 1900 г., е първото специализирано детско звено у нас.

          По повод 120 години от създаването на педиатричната клиника и за значимия ѝ принос към лечението на деца и медицинската наука, държавният глава удостои клиниката с почетния знак на президента. Отличието беше прието от настоящия началник проф. Гергана Петрова, в присъствието на проф. Пенка Переновска, която ръководи клиниката между 2006 и 2022 г.

          С откриването на „Българската Коледа“ започва поредната национална кампания, насочена към подпомагане на деца с тежки заболявания и към осигуряване на съвременно медицинско оборудване за педиатричните структури в страната.

          Последвайте Евроком в Google News

          1. Смешник! Народът кипи и ври, той си знае неговата! Нямаме нужда от такъв страхлив Президент! Вдига юмрук, само когато го засегнат лично!

