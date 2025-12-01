Радев: „Това е провокация на мафията, не сблъсък между полиция и протестиращи“

Президентът Румен Радев публикува извънредно изявление във Facebook във връзка с ескалацията на напрежението по време на протестите тази вечер. Държавният глава определи случващото се не като сблъсък между полиция и граждани, а като „провокация на мафията“, целяща противопоставяне между двете страни.
По думите му насилието трябва да бъде прекратено, а участниците в демонстрациите — както протестиращи, така и служителите на реда — трябва да се придържат към закона.
Радев подчерта, че провокациите „не променят факта“, че „българите казаха НЕ на тази власт“. Според него единственият път напред е политическа промяна.
Изказването идва на фона на напрежението в центъра на София и разпространените кадри от сблъсъци
