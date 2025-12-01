НА ЖИВО
          Радев: „Това е провокация на мафията, не сблъсък между полиция и протестиращи"

          Снимка: БГНЕС
          Президентът Румен Радев публикува извънредно изявление във Facebook във връзка с ескалацията на напрежението по време на протестите тази вечер. Държавният глава определи случващото се не като сблъсък между полиция и граждани, а като „провокация на мафията“, целяща противопоставяне между двете страни.

          По думите му насилието трябва да бъде прекратено, а участниците в демонстрациите — както протестиращи, така и служителите на реда — трябва да се придържат към закона.

          „Това не е сблъсък на полиция и протестиращи, а провокация на мафията, която цели да ги конфронтира. Насилието трябва да спре. Призовавам всички да се придържат към закона“, написа президентът.

          Радев подчерта, че провокациите „не променят факта“, че „българите казаха НЕ на тази власт“. Според него единственият път напред е политическа промяна.

          „Изходът е само един: оставка и предсрочни избори“, заяви държавният глава.

          Изказването идва на фона на напрежението в центъра на София и разпространените кадри от сблъсъци

