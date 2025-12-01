Разследване на BBC: Грузия е използвала химикал от Първата световна война срещу протестиращи

Педиатър, участвал в протестите, разказва, че кожата му е „горяла с дни”

- Реклама -

Грузинските власти са използвали химикал от времето на Първата световна война за разпръскване на антиправителствени демонстранти през ноември и декември 2024 г. Това показва разследване на BBC World Service, базирано на свидетелства на протестиращи, лекари, бивши полицаи и експерти по химическа безопасност.

► „Усещаше се като изгаряне“

Според демонстрантите, събрали се пред парламента в Тбилиси след решението на правителството да прекрати преговорите за членство в ЕС, водните оръдия са оставяли усещане за силно парене, продължаващо дни.

Педиатърът д-р Константин Чакунашвили, участвал в протестите, разказва, че кожата му е „горяла с дни“ и симптомите му се влошавали при опит за измиване. Той събира данни от близо 350 потърпевши и установява, че почти половината имат оплаквания, продължили повече от месец – кашлица, задух, повръщане, хронична умора. При 69 души се откриват и аномалии в сърдечната електрическа активност.

► Следи от химикал, останал в историята

Местни журналисти и правозащитни организации смятат за логично обяснение смесването на водните струи с химически агент. Министерството на вътрешните работи на Грузия определя разкритията като „абсурдни“ и отказва коментар.

BBC обаче разговаря с бивши високопоставени служители на отдела за борба с безредиците, които описват тестове с химикал още през 2009 г. Един от тях – Лаша Шергелашвили – твърди, че веществото е „много по-силно“ от традиционните средства, причинява трудно дишане и дълготрайно дразнене.

Разследващият екип се сдобива с инвентар от 2019 г., в който фигурират два химикала: „Химическа течност UN1710“ и „Химически прах UN3439“. UN1710 отговаря на трихлоретилен, разтворител, използван за смесване на вещества във вода. Единственият агент под код UN3439, използван исторически при контрол на тълпи, е бромобензил цианид – по-известен като камит, химикал, използван от френската армия през Първата световна война.

► Експертите: Симптомите съвпадат с камит

Според проф. Кристофър Холстеге, международен токсиколог и експерт по химически оръжия, описаните клинични ефекти са напълно характерни за камит, а не за стандартните сълзотворни агенти.

„Той е 10 пъти по-силен и изключително устойчив. Не съм чувал да се използва в съвремието ни“, казва Холстеге. По думите му подобен агент би бил използван само с цел дълготрайно възпиране.

► Възможно нарушение на международното право

Полицията има право да използва химически средства за контрол на масови безредици, но международните стандарти изискват те да предизвикват краткотрайни ефекти. Експерти, консултирани от BBC, предупреждават, че употребата на агент като камит може да се тълкува като използване на химическо оръжие.

Специалният докладчик на ООН по изтезанията Алис Едуардс определя разкритията като „обезпокоителни“ и припомня, че вече е изпратила писмо до грузинското правителство относно предполагаемо прекомерно полицейско насилие по време на протестите.