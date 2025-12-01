НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 01.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Русия обяви пълното превземане на Волчанск и разчистването му от ВСУ

          0
          3
          Руски войник при Волчанск
          Руски войник при Волчанск
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Руската армия продължава активните си операции във Волчанск, разчиствайки райони на града и евакуирайки цивилни, които са се крили в мазета повече от година, заяви Виталий Ганчев, началник на Харковската военно-гражданска администрация (ВГА) на Русия, предава ТАСС.

          - Реклама -

          Руските сили продължават да държат инициативата на Волчанско направление, добави той.

          По думите му, войници от руската армия разчистват няколко района на града. „Нашите въоръжени сили имат инициативата на Волчанско направление. Войниците от руската армия продължават да разчистват няколко района на града. Тази работа ни позволява да локализираме цивилни, които се крият от обстрела на бойците в мазета повече от година, и да ги евакуираме на сигурно място“, заяви Ганчев.

          Руската армия продължава активните си операции във Волчанск, разчиствайки райони на града и евакуирайки цивилни, които са се крили в мазета повече от година, заяви Виталий Ганчев, началник на Харковската военно-гражданска администрация (ВГА) на Русия, предава ТАСС.

          - Реклама -

          Руските сили продължават да държат инициативата на Волчанско направление, добави той.

          По думите му, войници от руската армия разчистват няколко района на града. „Нашите въоръжени сили имат инициативата на Волчанско направление. Войниците от руската армия продължават да разчистват няколко района на града. Тази работа ни позволява да локализираме цивилни, които се крият от обстрела на бойците в мазета повече от година, и да ги евакуираме на сигурно място“, заяви Ганчев.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Social

          ВАЖНО! Полицията обяви къде ще бъдат КПП-тата за протеста

          Никола Павлов -
          Директорът на СДВР главен комисар Любомир Николов даде разяснения по повод множеството медийни запитвания за предстоящия протест, насрочен за 18:00 ч. пред сградата на...
          Общество

          Гърция усилва удара: нови ракети Hellfire за Apache за 64 млн. долара

          Пламена Ганева -
          Гърция планира сериозно усилване на ударните способности на своята армейска авиация, след като Атина подготвя поръчка за нови лазерно насочвани ракети Hellfire за хеликоптерите...
          Лайфстайл

          Лора Караджова стана майка за трети път

          Десислава Димитрова -
          Известната българска певица Лора Караджова съобщи радостната новина, че е родила третото си дете, предизвиквайки вълна от поздравления от фенове, приятели и близки.

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions