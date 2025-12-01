Русия обяви пълното превземане на Волчанск и разчистването му от ВСУ

Руската армия продължава активните си операции във Волчанск, разчиствайки райони на града и евакуирайки цивилни, които са се крили в мазета повече от година, заяви Виталий Ганчев, началник на Харковската военно-гражданска администрация (ВГА) на Русия, предава ТАСС.

- Реклама -

Руските сили продължават да държат инициативата на Волчанско направление, добави той.

По думите му, войници от руската армия разчистват няколко района на града. „Нашите въоръжени сили имат инициативата на Волчанско направление. Войниците от руската армия продължават да разчистват няколко района на града. Тази работа ни позволява да локализираме цивилни, които се крият от обстрела на бойците в мазета повече от година, и да ги евакуираме на сигурно място“, заяви Ганчев.