      понеделник, 01.12.25
          Русия произвежда 16 изтребителя Су-35 за Иран

          Иван Христов
          Русия в момента произвежда 16 изтребителя Су-35 за Иран. Тази цифра отразява самолетите, които в момента са в активно производство; допълнителни самолети може да пристигнат по-късно, докато някои може вече да са завършени, пише UNITED24.

          В разследването си експертите цитират руски документи, които конкретно споменават самолетния завод „Юрий Гагарин“ в Комсомолск-на-Амур и научно-производственото предприятие „Звезда“.

          Първият е основното място за сглобяване на изтребителите Су-35, докато „Звезда“ е отговорна за катапултиращите седалки К-36. Един от клиентите е корпорация „Яковлев“, дъщерно дружество на Обединената самолетостроителна корпорация и производител на самолети.

          Техническите изисквания постановяват, че всички продукти трябва да бъдат в експортна конфигурация.

          Те трябва да са подходящи за всякакви климатични условия и етикетирани на английски език. Като цяло може да се заключи, че всички 16 самолета са планирани да бъдат произведени и доставени на Иран до 2027 г.

