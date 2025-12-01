Руската армия установява контрол над Мирноград квартал след квартал, заяви ръководителят на руските власти в Донецк Денис Пушилин, цитиран от РИА Новости.

„Димитров (Мирноград) също се разширява, квартал след квартал, където нашите части установяват пълен контрол“, заяви той.

По-рано Министерството на отбраната съобщи за ситуацията в този участък от фронта. В Покровск части на 2-ра армия напредват в източната част на града и квартал Динас и продължават да разчистват Ровно. В Мирноград щурмови части на 51-ва армия изтласкват Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) от кварталите Восточний и Западен и южната част на града. Руски щурмови части са влзели и в Гришино.