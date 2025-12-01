НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 01.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Руската армия превзема Мирноград квартал след квартал

          0
          72
          Руската армия
          Руската армия
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Руската армия установява контрол над Мирноград квартал след квартал, заяви ръководителят на руските власти в Донецк Денис Пушилин, цитиран от РИА Новости.

          - Реклама -

          „Димитров (Мирноград) също се разширява, квартал след квартал, където нашите части установяват пълен контрол“, заяви той.

          По-рано Министерството на отбраната съобщи за ситуацията в този участък от фронта. В Покровск части на 2-ра армия напредват в източната част на града и квартал Динас и продължават да разчистват Ровно. В Мирноград щурмови части на 51-ва армия изтласкват Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) от кварталите Восточний и Западен и южната част на града. Руски щурмови части са влзели и в Гришино.

          Руската армия установява контрол над Мирноград квартал след квартал, заяви ръководителят на руските власти в Донецк Денис Пушилин, цитиран от РИА Новости.

          - Реклама -

          „Димитров (Мирноград) също се разширява, квартал след квартал, където нашите части установяват пълен контрол“, заяви той.

          По-рано Министерството на отбраната съобщи за ситуацията в този участък от фронта. В Покровск части на 2-ра армия напредват в източната част на града и квартал Динас и продължават да разчистват Ровно. В Мирноград щурмови части на 51-ва армия изтласкват Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) от кварталите Восточний и Западен и южната част на града. Руски щурмови части са влзели и в Гришино.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Турция и Казахстан осъдиха атаките на Украйна в Черно море

          Иван Христов -
          Турция и Казахстан осъдиха атаките на Украйна срещу руски петролни активи в Черно море и призоваха за прекратяване на по-нататъшни удари, които биха могли...
          Война

          Украйна е отказала на САЩ да направи териториални отстъпки на Русия и да се откаже от НАТО

          Иван Христов -
          На срещата в неделя между делегациите на САЩ и Украйна във Флорида страните не са успели да постигнат съгласие по проект на мирно споразумение....
          Война

          ЕС с нова „червена линия“ в преговорите: Путин трябва да бъде изправен пред съда

          Иван Христов -
          Стремежът на Доналд Тръмп към мирно споразумение не трябва да позволява на руския лидер Владимир Путин да избегне преследване за военни престъпления, извършени от...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions