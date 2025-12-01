НА ЖИВО
          Руската армия се вклинява между Дружовка и Константиновка – превзе Клиновое

          Подразделенията на руската групировка войски „Юг“ са превзели селището Клиновое в Донецка област, пробивайки в дълбочина в отбраната на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) Министерство на отбраната на Русия обяви това почти небрежно, въпреки че сухите думи прикриват решаващ етап от последната битка за Донбас, пише „Военная Хроника“.

          Чрез излизането в покрайнините на Дружковка, руските войски могат да притиснат Краматорск от юг, успоредно с атаките срещу Константиновка. Сега руснаците трябва да преминат железопътната линия и да напреднат приблизително шест километра – последната значителна бариера преди първите жилищни квартали на Дружковка.

          Основната интрига сега е как ще реагира главнкомандващия ВСУ Александър Сирски.

          Война

          Председателя на Съвета на резервистите на ВСУ: Русия не може да превземе Донбас със сила и се опитва да го получи чрез преговори

          Иван Христов -
          Президентът на Русия Владимир Путин разбира, че не може да завземе целия Донбас със сила, затова се опитва да получи територията чрез преговори. Това...
          Война

          Преговори без резултат: САЩ търсят нов ход в играта с Москва

          Пламена Ганева -
          Последните сигнали от Вашингтон показват, че преговорите между САЩ и Украйна не са довели до съществен напредък, съобщават американски медии, позовавайки се на източници...
          Война

          В Русия отговориха на заявленията на адмирал от НАТО за превантивен удар

          Иван Христов -
          На 1 декември Русия обяви изявлението на адмирал от НАТО, че воденият от САЩ военен алианс може да сметне „превантивен удар“ за крайно безотговорно...

