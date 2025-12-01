Подразделенията на руската групировка войски „Юг“ са превзели селището Клиновое в Донецка област, пробивайки в дълбочина в отбраната на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) Министерство на отбраната на Русия обяви това почти небрежно, въпреки че сухите думи прикриват решаващ етап от последната битка за Донбас, пише „Военная Хроника“.

Чрез излизането в покрайнините на Дружковка, руските войски могат да притиснат Краматорск от юг, успоредно с атаките срещу Константиновка. Сега руснаците трябва да преминат железопътната линия и да напреднат приблизително шест километра – последната значителна бариера преди първите жилищни квартали на Дружковка.

Основната интрига сега е как ще реагира главнкомандващия ВСУ Александър Сирски.