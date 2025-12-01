НА ЖИВО
          Война

          Руската армия влезе в северното предградие на Покровск – Гришино

          Гришино
          Гришино
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Руски щурмови части са влзели в северното предградие на Покровск – Гришино, съобщава ръководителят на руските власти в Донецк Денис Пушилин, цитиран от ТАСС.

          - Реклама -

          Войници от 41-ва руска армия са започнали придвижване към населеното място преди няколко седмици, когато са започнали да пристигат на малки групи. Сега, под прикритието на мъглата, те са успели да надградят успеха си и да се закрепят в селото.

          Тук срещу руските войници се съпротивляват на 32-ра механизирана бригада и 425-ти щурмов полк на от Въоръжените сили на Украйна (ВСУ).

          В течение на деня украинците са предприели 10 контраатаки, за да освободят обкръжените си части.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Social

          Боец от ВСУ: Украинската армия няма да се съгласи да се изтегли от Донбас дори при мирен договор

          Иван Христов -
          Малко е вероятно да бъде реализиран успешен отвод на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) от Донбас в рамките на евентуален мирен договор с Русия....
          Война

          Руснаците удариха Днепър с балистика

          Иван Христов -
          В понеделник, 1 декември, сутринта руските сили нанесоха удар с балистична ракета по град Днепър. Атаката беше потвърдена от Владислав Гайваненко, изпълняващ длъжността началник...
          Война

          ISW: ВСУ настъпват в района на Доброполе

          Иван Христов -
          Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) наскоро са постигнали успех близо до град Доброполе в Донецка област, съобщи базираният в САЩ Институт за изследване на...

