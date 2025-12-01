Руски щурмови части са влзели в северното предградие на Покровск – Гришино, съобщава ръководителят на руските власти в Донецк Денис Пушилин, цитиран от ТАСС.

Войници от 41-ва руска армия са започнали придвижване към населеното място преди няколко седмици, когато са започнали да пристигат на малки групи. Сега, под прикритието на мъглата, те са успели да надградят успеха си и да се закрепят в селото.

Тук срещу руските войници се съпротивляват на 32-ра механизирана бригада и 425-ти щурмов полк на от Въоръжените сили на Украйна (ВСУ).

В течение на деня украинците са предприели 10 контраатаки, за да освободят обкръжените си части.