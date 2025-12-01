НА ЖИВО
          Война

          Руската армия влезе в центъра на Северск

          Руснаците влязоха в центъра на Северск
          Руснаците влязоха в центъра на Северск
          На Северско направление боевете продължават в центъра на Северск, като руските войски увеличават натиска си върху югозападната част на града, пише Military Analytics.

          - Реклама -

          Забелязва се напредване на руските въоръжени сили в „джоба“ близо до Васюковка.

          Руски части са се установили и в покрайнините на Свято-Покровское, където Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) държат възвишенията.

