Руската армия влезе в центъра на Северск

На Северско направление боевете продължават в центъра на Северск, като руските войски увеличават натиска си върху югозападната част на града, пише Military Analytics.

Забелязва се напредване на руските въоръжени сили в „джоба“ близо до Васюковка.

Руски части са се установили и в покрайнините на Свято-Покровское, където Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) държат възвишенията.