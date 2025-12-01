НА ЖИВО
      понеделник, 01.12.25
          Война

          Руснаците ликвидираха агент на украинското военно разузнаване в Крим

          Бомба под автомобил
          Бомба под автомобил
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Федералната служба за сигурност (ФСБ) на Русия е ликвидирала агент на украинското военно разузнаване в Крим, докато се е опитвал да извърши терористична атака срещу служител на руското Министерство на отбраната, съобщи Центърът за връзки с обществеността на ФСБ, цитиран от ТАСС.

          Според службата, украински гражданин, вербуван от украинските разузнавателни служби, е планирал да взриви висш служител на руското Министерство на отбраната, използвайки взривно устройство в личния му автомобил. „Извършителят на терористичния акт е неутрализиран, докато е поставял взривните вещества под колата и е оказвал въоръжена съпротива на служителите на ФСБ“, съобщи Центърът за връзки с обществеността на ФСБ.

          На мястото на инцидента са иззети средства за връзка с куратора и компоненти на взривно устройство западно производство. От ФСБ заявиха, че организатор на нападението е Рустем Сайтхалилович Фахриев, служител на ГУР, роден през 1984 г. Жител на Крим, идентифициран като негов съучастник, е задържан и е оставен под стража с решение на съда. Срещу него е образувано наказателно дело по член за подпомагане на терористична дейност.

