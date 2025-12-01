Руснаците удариха Днепър с балистика

В понеделник, 1 декември, сутринта руските сили нанесоха удар с балистична ракета по град Днепър. Атаката беше потвърдена от Владислав Гайваненко, изпълняващ длъжността началник на Днепропетровската областна военна администрация, предава „Зеркало недели“.

„Ракетна атака по Днепър. Всички подробности се разследват. Останете на безопасни места, докато всичко изясни“, написа той.

Преди това украинските военновъздушни сили предупредиха за заплахата от балистични ракети от Таганрог.

Кореспондентите на „Суспилне“ отбелязаха, че след експлозията в града са се чули сирени на службите за спешна помощ, които са се втурнали към мястото на удара. Други медии съобщиха за ранени в града.