НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 01.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Руснаците удариха Днепър с балистика

          0
          44
          Балистична ракета
          Балистична ракета
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          В понеделник, 1 декември, сутринта руските сили нанесоха удар с балистична ракета по град Днепър. Атаката беше потвърдена от Владислав Гайваненко, изпълняващ длъжността началник на Днепропетровската областна военна администрация, предава „Зеркало недели“.

          - Реклама -

          „Ракетна атака по Днепър. Всички подробности се разследват. Останете на безопасни места, докато всичко изясни“, написа той.

          Преди това украинските военновъздушни сили предупредиха за заплахата от балистични ракети от Таганрог.

          Кореспондентите на „Суспилне“ отбелязаха, че след експлозията в града са се чули сирени на службите за спешна помощ, които са се втурнали към мястото на удара. Други медии съобщиха за ранени в града.

          В понеделник, 1 декември, сутринта руските сили нанесоха удар с балистична ракета по град Днепър. Атаката беше потвърдена от Владислав Гайваненко, изпълняващ длъжността началник на Днепропетровската областна военна администрация, предава „Зеркало недели“.

          - Реклама -

          „Ракетна атака по Днепър. Всички подробности се разследват. Останете на безопасни места, докато всичко изясни“, написа той.

          Преди това украинските военновъздушни сили предупредиха за заплахата от балистични ракети от Таганрог.

          Кореспондентите на „Суспилне“ отбелязаха, че след експлозията в града са се чули сирени на службите за спешна помощ, които са се втурнали към мястото на удара. Други медии съобщиха за ранени в града.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Руската армия влезе в северното предградие на Покровск – Гришино

          Иван Христов -
          Руски щурмови части са влзели в северното предградие на Покровск – Гришино, съобщава ръководителят на руските власти в Донецк Денис Пушилин, цитиран от ТАСС. Войници...
          Война

          ISW: ВСУ настъпват в района на Доброполе

          Иван Христов -
          Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) наскоро са постигнали успех близо до град Доброполе в Донецка област, съобщи базираният в САЩ Институт за изследване на...
          Война

          Руснаците ликвидираха агент на украинското военно разузнаване в Крим

          Иван Христов -
          Федералната служба за сигурност (ФСБ) на Русия е ликвидирала агент на украинското военно разузнаване в Крим, докато се е опитвал да извърши терористична атака...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions