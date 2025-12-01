НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 01.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          САЩ и Украйна не поситгнаха окончателни решения за мира на срещата във Флорида

          0
          20
          Марко Рубио Стив Уиткоф и Джаред Кушнер
          Марко Рубио Стив Уиткоф и Джаред Кушнер
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Разговорите между представители на САЩ и Украйна във Флорида не успяха да доведат до окончателни решения по всички въпроси, съобщава CNN, позовавайки се на източник.

          - Реклама -

          „Би било преждевременно да се каже, че сме постигнали окончателно решение <…>, тъй като предстои да се направи много“, казва събеседникът на медията.

          Според източника, участниците в срещата са разгледали най-проблемните точки от плана за уреждане, включително членството в НАТО и териториалните отстъпки.

          „Преговарящите обсъдиха възможен сценарий, при който Украйна на практика ще бъде лишена от възможността да се присъедини <…> към Алианса чрез споразумения, които ще трябва да бъдат договорени директно от членовете на НАТО и Москва“, добави източникът на CNN.

          В неделя във Флорида се проведоха разговори между представители на САЩ и Украйна. Американската страна беше представена от специалния президентски пратеник Стив Уиткоф, зетят на Тръмп Джаред Кушнер и държавния секретар Марко Рубио. Рубио определи срещата като полезна и продуктивна, но отбеляза, че предстои много работа. Украинската делегация беше водена от секретаря на Съвета за национална сигурност и отбрана Рустем Умеров, който също нарече преговорите успешни.

          Очаква се Уиткоф да представи договорения документ на руската страна идния вторник. По-рано говорителят на Кремъл Дмитрий Песков потвърди, че Владимир Путин ще приеме специалния пратеник на президента на САЩ в Москва тази седмица.

          Разговорите между представители на САЩ и Украйна във Флорида не успяха да доведат до окончателни решения по всички въпроси, съобщава CNN, позовавайки се на източник.

          - Реклама -

          „Би било преждевременно да се каже, че сме постигнали окончателно решение <…>, тъй като предстои да се направи много“, казва събеседникът на медията.

          Според източника, участниците в срещата са разгледали най-проблемните точки от плана за уреждане, включително членството в НАТО и териториалните отстъпки.

          „Преговарящите обсъдиха възможен сценарий, при който Украйна на практика ще бъде лишена от възможността да се присъедини <…> към Алианса чрез споразумения, които ще трябва да бъдат договорени директно от членовете на НАТО и Москва“, добави източникът на CNN.

          В неделя във Флорида се проведоха разговори между представители на САЩ и Украйна. Американската страна беше представена от специалния президентски пратеник Стив Уиткоф, зетят на Тръмп Джаред Кушнер и държавния секретар Марко Рубио. Рубио определи срещата като полезна и продуктивна, но отбеляза, че предстои много работа. Украинската делегация беше водена от секретаря на Съвета за национална сигурност и отбрана Рустем Умеров, който също нарече преговорите успешни.

          Очаква се Уиткоф да представи договорения документ на руската страна идния вторник. По-рано говорителят на Кремъл Дмитрий Песков потвърди, че Владимир Путин ще приеме специалния пратеник на президента на САЩ в Москва тази седмица.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          ЕС с нова „червена линия“ в преговорите: Путин трябва да бъде изправен пред съда

          Иван Христов -
          Стремежът на Доналд Тръмп към мирно споразумение не трябва да позволява на руския лидер Владимир Путин да избегне преследване за военни престъпления, извършени от...
          Политика

          Тръмп: Има реален шанс за мирно споразумение между Украйна и Русия

          Десислава Димитрова -
          Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че според него съществуват добри перспективи за споразумение между Украйна и Русия за прекратяване на войната.
          Война

          Стив Уиткоф заминава за среща с Путин на 2 декември след „положителни“ преговори с Украйна

          Екип Евроком -
          Специалният пратеник на президента Доналд Тръмп – Стив Уиткоф, даде висока оценка на провежданите разговори с украинската делегация, като по време на почивката в...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions