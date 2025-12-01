САЩ и Украйна не поситгнаха окончателни решения за мира на срещата във Флорида

Разговорите между представители на САЩ и Украйна във Флорида не успяха да доведат до окончателни решения по всички въпроси, съобщава CNN, позовавайки се на източник.

„Би било преждевременно да се каже, че сме постигнали окончателно решение <…>, тъй като предстои да се направи много“, казва събеседникът на медията.

Според източника, участниците в срещата са разгледали най-проблемните точки от плана за уреждане, включително членството в НАТО и териториалните отстъпки.

„Преговарящите обсъдиха възможен сценарий, при който Украйна на практика ще бъде лишена от възможността да се присъедини <…> към Алианса чрез споразумения, които ще трябва да бъдат договорени директно от членовете на НАТО и Москва“, добави източникът на CNN.

В неделя във Флорида се проведоха разговори между представители на САЩ и Украйна. Американската страна беше представена от специалния президентски пратеник Стив Уиткоф, зетят на Тръмп Джаред Кушнер и държавния секретар Марко Рубио. Рубио определи срещата като полезна и продуктивна, но отбеляза, че предстои много работа. Украинската делегация беше водена от секретаря на Съвета за национална сигурност и отбрана Рустем Умеров, който също нарече преговорите успешни.

Очаква се Уиткоф да представи договорения документ на руската страна идния вторник. По-рано говорителят на Кремъл Дмитрий Песков потвърди, че Владимир Путин ще приеме специалния пратеник на президента на САЩ в Москва тази седмица.