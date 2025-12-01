НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 01.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияОбщество

          СДВР предупреди: КПП-та и нулева толерантност към хулигани на протеста

          0
          2
          Снимка: БГНЕС
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Директорът на Столичната дирекция на вътрешните работи Любомир Николов направи специален апел към гражданите и организаторите на предстоящия протест тази вечер, след като в социалните мрежи се появиха призиви за хулигански прояви.

          - Реклама -

          Според Николов полицията е в пълна готовност да осигури реда:

          „СДВР е готова да осигури охраната на това масово мероприятие, заявено като мирен протест.“

          Ще бъдат изградени контролно-пропускателни пунктове, на които полицията ще проверява щателно лица, известни на органите на реда като склонни към агресивно поведение от предишни прояви.

          Радостин Василев във Фейсбук: Призовавам ви да се включите в протестите Радостин Василев във Фейсбук: Призовавам ви да се включите в протестите

          Николов отправи няколко конкретни призива:

          • Към обществото: „Разчитаме на гражданската позиция на хората – да сигнализират незабавно за лица, подготвящи или извършващи противоправни действия.“
          • Към организаторите:
            Да съдействат активно на полицията и да подават своевременно информация за провокатори.
          • Към Столична община:
            При евентуална ескалация да бъде издадена заповед за прекратяване на протеста.

          Николов подчерта разграничението между мирните граждани и умишлено агресивните групи:

          „Нямаме нищо против мирно протестиращите. Но когато агресивни лица провокират, унищожават имущество или посягат на наши колеги, те трябва да бъдат незабавно изведени.“

          Сдружение „БОЕЦ“ алармира: МВР подготвя палежи и провокации за протеста на 1 декември Сдружение „БОЕЦ“ алармира: МВР подготвя палежи и провокации за протеста на 1 декември

          Директорът на Столичната дирекция на вътрешните работи Любомир Николов направи специален апел към гражданите и организаторите на предстоящия протест тази вечер, след като в социалните мрежи се появиха призиви за хулигански прояви.

          - Реклама -

          Според Николов полицията е в пълна готовност да осигури реда:

          „СДВР е готова да осигури охраната на това масово мероприятие, заявено като мирен протест.“

          Ще бъдат изградени контролно-пропускателни пунктове, на които полицията ще проверява щателно лица, известни на органите на реда като склонни към агресивно поведение от предишни прояви.

          Радостин Василев във Фейсбук: Призовавам ви да се включите в протестите Радостин Василев във Фейсбук: Призовавам ви да се включите в протестите

          Николов отправи няколко конкретни призива:

          • Към обществото: „Разчитаме на гражданската позиция на хората – да сигнализират незабавно за лица, подготвящи или извършващи противоправни действия.“
          • Към организаторите:
            Да съдействат активно на полицията и да подават своевременно информация за провокатори.
          • Към Столична община:
            При евентуална ескалация да бъде издадена заповед за прекратяване на протеста.

          Николов подчерта разграничението между мирните граждани и умишлено агресивните групи:

          „Нямаме нищо против мирно протестиращите. Но когато агресивни лица провокират, унищожават имущество или посягат на наши колеги, те трябва да бъдат незабавно изведени.“

          Сдружение „БОЕЦ“ алармира: МВР подготвя палежи и провокации за протеста на 1 декември Сдружение „БОЕЦ“ алармира: МВР подготвя палежи и провокации за протеста на 1 декември
          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Social

          Нов силен мач за Дончич и Рийвс увеличи победната серия на ЛА Лейкърс

          Николай Минчев -
          Ел Ей Лейкърс се наложи над Ню Орлиънс Пеликанс със 133:121 у дома в поредна среща от редовния сезон на НБА. Успехът е седми...
          Футбол

          Христо Стоичков: Боби, Любо, Петьо – цяла България е с вас, прегръщам ви!

          Николай Минчев -
          "Боби, Любо, Петьо – вие винаги сте били бойци, с които заедно сме спечелили десетки битки! Няма кой да ви уплаши! Цяла България е...
          Общество

          „Магазин за хората“ отваря врати в Пловдив : Над 45 продукта с ниски цени

          Дамяна Караджова -
          „Магазин за хората“ ЕАД, Централният кооперативен съюз и Кооперативен съюз – Пловдив подписаха договор за стратегическо партньорство

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions