СДВР предупреди: КПП-та и нулева толерантност към хулигани на протеста

Директорът на Столичната дирекция на вътрешните работи Любомир Николов направи специален апел към гражданите и организаторите на предстоящия протест тази вечер, след като в социалните мрежи се появиха призиви за хулигански прояви.

Според Николов полицията е в пълна готовност да осигури реда:

„СДВР е готова да осигури охраната на това масово мероприятие, заявено като мирен протест.“

Ще бъдат изградени контролно-пропускателни пунктове, на които полицията ще проверява щателно лица, известни на органите на реда като склонни към агресивно поведение от предишни прояви.

Николов отправи няколко конкретни призива:

Към обществото: „Разчитаме на гражданската позиция на хората – да сигнализират незабавно за лица, подготвящи или извършващи противоправни действия.“

Да съдействат активно на полицията и да подават своевременно информация за провокатори.

При евентуална ескалация да бъде издадена заповед за прекратяване на протеста.

Николов подчерта разграничението между мирните граждани и умишлено агресивните групи: