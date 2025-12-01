СДВР предупреди: КПП-та и нулева толерантност към хулигани на протеста

Директорът на Столичната дирекция на вътрешните работи Любомир Николов направи специален апел към гражданите и организаторите на предстоящия протест тази вечер, след като в социалните мрежи се появиха призиви за хулигански прояви.
Според Николов полицията е в пълна готовност да осигури реда:
Ще бъдат изградени контролно-пропускателни пунктове, на които полицията ще проверява щателно лица, известни на органите на реда като склонни към агресивно поведение от предишни прояви.
Николов отправи няколко конкретни призива:
Към обществото:„Разчитаме на гражданската позиция на хората – да сигнализират незабавно за лица, подготвящи или извършващи противоправни действия.“
Към организаторите: Да съдействат активно на полицията и да подават своевременно информация за провокатори.
Към Столична община: При евентуална ескалация да бъде издадена заповед за прекратяване на протеста.
Николов подчерта разграничението между мирните граждани и умишлено агресивните групи:
