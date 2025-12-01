НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 01.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияИнциденти

          Северната тангента с два фатални инцидента за една нощ

          0
          29
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Сподели
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Движението в района е изключително затруднено.

          - Реклама -

          Тежка катастрофа тази сутрин край Требич отне живота на полицейски служител, съобщиха от СДВР. Районът остава силно натоварен, а движението – силно ограничено.

          Първият инцидент е настъпил в 1:40 часа на Северната скоростна тангента, когато тир със сръбска регистрация, управляван от 45-годишен шофьор, е блъснал 61-годишен пешеходец, вървял по пътното платно. Мъжът загива на място. Проверките за алкохол и наркотици на водача му са отрицателни.

          Бюджет 2026 на старта: Власт и социални партньори финализират общите параметри Бюджет 2026 на старта: Власт и социални партньори финализират общите параметри

          На място незабавно са изпратени специализирани полицейски екипи, които да отцепят района и да отбият трафика. Малко след това – около 4:20 часа – се случва и вторият трагичен инцидент: лек автомобил, управляван от 34-годишен мъж и движещ се с изключително висока скорост, се врязва в полицейски автомобил. При удара 42-годишен служител на МВР загива.

          Шофьорът на леката кола е откаран в болница с фрактури на ръката. Неговите тестове за алкохол и наркотици също са отрицателни.

          Движението в района е изключително затруднено.

          - Реклама -

          Тежка катастрофа тази сутрин край Требич отне живота на полицейски служител, съобщиха от СДВР. Районът остава силно натоварен, а движението – силно ограничено.

          Първият инцидент е настъпил в 1:40 часа на Северната скоростна тангента, когато тир със сръбска регистрация, управляван от 45-годишен шофьор, е блъснал 61-годишен пешеходец, вървял по пътното платно. Мъжът загива на място. Проверките за алкохол и наркотици на водача му са отрицателни.

          Бюджет 2026 на старта: Власт и социални партньори финализират общите параметри Бюджет 2026 на старта: Власт и социални партньори финализират общите параметри

          На място незабавно са изпратени специализирани полицейски екипи, които да отцепят района и да отбият трафика. Малко след това – около 4:20 часа – се случва и вторият трагичен инцидент: лек автомобил, управляван от 34-годишен мъж и движещ се с изключително висока скорост, се врязва в полицейски автомобил. При удара 42-годишен служител на МВР загива.

          Шофьорът на леката кола е откаран в болница с фрактури на ръката. Неговите тестове за алкохол и наркотици също са отрицателни.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Варненският кмет се завърна: дарителската кампания и разследването продължават да будят спорове

          Дамяна Караджова -
          Кметът на Варна Благомир Коцев официално се завърна в общината, след като бе освободен под гаранция от 200 000 лева.
          Общество

          Стартира разширената нискоемисионна зона в София: нови забрани и по-голям обхват

          Десислава Димитрова -
          От днес в София официално влиза в сила нискоемисионната зона за автомобили, която ще действа до 28 февруари 2026 г.
          Общество

          Отиде си финансистът Емил Хърсев на 64 години

          Дамяна Караджова -
          Той си отиде на 64 години.

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions