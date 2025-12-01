Северната тангента с два фатални инцидента за една нощ

Движението в района е изключително затруднено.

Тежка катастрофа тази сутрин край Требич отне живота на полицейски служител, съобщиха от СДВР. Районът остава силно натоварен, а движението – силно ограничено.

Първият инцидент е настъпил в 1:40 часа на Северната скоростна тангента, когато тир със сръбска регистрация, управляван от 45-годишен шофьор, е блъснал 61-годишен пешеходец, вървял по пътното платно. Мъжът загива на място. Проверките за алкохол и наркотици на водача му са отрицателни.

На място незабавно са изпратени специализирани полицейски екипи, които да отцепят района и да отбият трафика. Малко след това – около 4:20 часа – се случва и вторият трагичен инцидент: лек автомобил, управляван от 34-годишен мъж и движещ се с изключително висока скорост, се врязва в полицейски автомобил. При удара 42-годишен служител на МВР загива.

Шофьорът на леката кола е откаран в болница с фрактури на ръката. Неговите тестове за алкохол и наркотици също са отрицателни.