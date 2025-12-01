НА ЖИВО
          Общество

          Шаранът държи фронта: Никулденските цени без промяна

          Снимка: БГНЕС
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          Репортерска проверка показа, че богато разнообразие от риба се предлага в търговската мрежа във Велико Търново дни преди Никулден. В един от най-посещаваните специализирани магазини в центъра продавачите посочват, че живият шаран остава най-търсената риба за празника, като цената му от 11 лв./кг се запазва за трета поредна година. Изчистен шаран се предлага за 15 лева, а клиентите могат да изберат и разфасовки – филета, глави или нарязан.

          Сред най-купуваните охладени риби е толстолобът, при който котлетът струва 12,50 лв./кг, а филето – 15,50 лв. Прясна българска пъстърва се предлага за 13 лв. Сьомгата, без характерните скокове от предишни години, е с цена 30 лв. за котлет и 35 лв. за филе. Сьомгова пъстърва се продава за 18 лв. цяла и 26 лв. филетирана.

          Магазините предлагат и голям избор от замразена риба. При норвежката скумрия има повишение в цената заради недостиг – 13 лв./кг. Хекът е 9 лв., а филето му – 14 лв. Сред останалите предложения са: рапани – 20 лв., скариди – 26 лв. за 750 г, мидена ядка – 13 лв./кг, калмари – 14 лв., тилапия – 15 лв., акула – 12 лв., ватос – 22 лв.

          Сред по-специалните продукти се открояват жабешки бутчета (30 лв./кг), риба тон (11,50 лв. за стек), миди Сен Жак (35 лв./кг), октопод (47 лв./кг) и октоподче мусхи (25 лв./кг).

          В по-малките търговски вериги живият шаран също е 11 лв./кг, а изчистеният – 15 лв. Ципурата се продава за 22 лв., а лавракът – 26,50 лв. Котлетите от сом достигат 30 лв./кг, филето от толстолоб15,50 лв., а котлетите – 12,50 лв. Амурът е 19 лв., сьомгата – 30 лв., а сьомговата пъстърва – 18 лв. Главите от шаран струват 3,50 лв., а от сьомга – 5,50 лв.

          В големите търговски вериги се откриват и промоционални оферти: изчистен шаран – 8,99 лв., ципура – 17,99 лв., филе от сьомга – 29,99 лв., сьомгова пъстърва – 15,99 лв., тилапия – 17,99 лв., филе от риба тон – 29,99 лв., скариди – 19,99 лв., октопод – 18,99 лв., пипала от калмари – 17,99 лв.

