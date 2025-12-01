НА ЖИВО
          Ще има ли парк в столичния ж.к. „Люлин"?

          Снимка: БГНЕС
          Започна отчуждаването на части терени за изграждането на дългоочаквания парк в столичния ж.к. Люлин, съобщиха от районната администрация.

          Кметът на района Георги Тодоров подчерта, че създаването на парк е едно от най-големите желания на местната общност. По думите му процедурата е стартирала още през ноември в партньорство с дирекция „Инвестиционно отчуждаване“ към НАК.

          Тодоров напомни, че мечтата за централен парк е свързана с очакванията на поколения люлинчани, които от години настояват за подобно пространство. Той уточни, че с предприетите стъпки желанието на хиляди жители е все по-близо до реалност.

          Кметът посочи, че подготовката за изграждането е в напреднал етап — завършени са геодезическото заснемане и каптажът за бъдещата поливна система. По възлагане на районната администрация се изработва идеен проект, който ще бъде основа за следващите действия. Тодоров добави, че ще настоява финансирането на парка да бъде включено в капиталовата програма на Столична община за 2026 г.

          По думите му бъдещият парк ще предложи зони за спорт, отдих, културни събития, празници и общностни инициативи, а реалното строителство може да започне през 2026 г.

