      понеделник, 01.12.25
          Щети за милиони: EPPO обвинява бившия кмет на Варна и още трима за измама с пристанище, което не съществува

          Дамяна Караджова
          Очакваните щети за бюджета на ЕС са приблизително 2,8 милиона евро

          Европейската прокуратура (EPPO) в София внесе обвинителен акт срещу бившия кмет Иван Портних, бившия областен управител на Варна Стоян Пасев, както и срещу две длъжностни лица от Изпълнителна агенция „Морска администрация“. Те са обвинени в измама, свързана с реконструкцията на несъществуващо рибарско пристанище.

          Според обвинението четиримата са фалшифицирали официални документи и са предоставили невярна информация, за да бъде получено финансиране в размер на 3,4 милиона евро от европейски и национални средства. Проектът е бил представен като инициатива за подобряване на инфраструктурата на рибарско пристанище край Варна, но разследването установява, че такова пристанище не е съществувало към момента на подаване на заявлението.

          Доказателствата сочат, че парцелите, описани като пристанищна инфраструктура, в кадастралния план на Варна са били обозначени като скали, пясък и сгради. За да бъде създадена илюзия за функциониращо пристанище, бенефициентът е сглобил няколко понтона като плаващи кейове – с помощта на длъжностни лица от „Морска администрация“.

          Очакваните щети за бюджета на ЕС са оценени на 2,8 милиона евро (5 603 035,97 лева), а за националния бюджет – на 675 475 евро (1 321 115,78 лева).

          Ако бъдат признати за виновни, бившият кмет и бившият областен управител могат да получат от 2 до 8 години затвор, докато другите двама обвиняеми са заплашени от до 5 години лишаване от свобода. Съдът може също да постанови забрана за заемане на държавни или обществени длъжности.

          Случаят достига до Европейската прокуратура след сигнал от OLAF за предполагаеми сериозни нередности. Главна дирекция „Национална полиция“ е извършила допълнителни следствени действия.

