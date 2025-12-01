НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 01.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПравосъдие

          Сигналът до Европрокуратурата срещу Портних е от депутат

          0
          62
          Снимка: БГНЕС
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Бившият кмет на Варна Иван Портних от ГЕРБ и някогашният областен управител Стоян Пасев ще се изправят пред съда по обвинение на Европейската прокуратура. Двамата са подведени под отговорност за фалшификация на документи с цел получаване на финансиране в размер на 3.4 млн. евро за ремонт на пристанище, което реално не съществува. Стана ясно, че правните действия са предприети след подаден сигнал от народния представител от „Да, България“ Стела Николова.

          „Това е битка, която започнах с подкрепата на варненци още през 2020-а година и ето, че победата за града ни най-сетне предстои! Време е справедливостта да възтържествува и заподозрените за злоупотреба с европейски средства да понесат отговорност за действията си, ако се докаже вината им“, заяви Николова, която преди да стане депутат бе общински съветник във Варна.

          - Реклама -

          Николова припомни, че министърът на вътрешните работи Даниел Митов публично подкрепи Портних, въпреки наличието на сериозни съмнения за участието му в корупционна схема.

          Щети за милиони: EPPO обвинява бившия кмет на Варна и още трима за измама с пристанище, което не съществува Щети за милиони: EPPO обвинява бившия кмет на Варна и още трима за измама с пристанище, което не съществува

          Тя направи остро сравнение между работата на българските и европейските институции.

          „Ако българското правосъдие продължава да се ползва като репресивна бухалка, то европейското работи ефективно… За съжаление, очевидно настоящите властимащи не се притесняват, когато до тях се пришиват заподозрени за пладнешки обир в огромни размери“, коментира тя.

          В изказването си варненката акцентира и върху организираните протести срещу проектобюджета на Борисов, Пеевски и управляващата коалиция.

          „Призовавам хората да излязат смело и да заявят, че с управленските шашми и кражби от собствения им джоб е свършено окончателно…“, завърши обръщението си Стела Николова.

          Бившият кмет на Варна Иван Портних от ГЕРБ и някогашният областен управител Стоян Пасев ще се изправят пред съда по обвинение на Европейската прокуратура. Двамата са подведени под отговорност за фалшификация на документи с цел получаване на финансиране в размер на 3.4 млн. евро за ремонт на пристанище, което реално не съществува. Стана ясно, че правните действия са предприети след подаден сигнал от народния представител от „Да, България“ Стела Николова.

          „Това е битка, която започнах с подкрепата на варненци още през 2020-а година и ето, че победата за града ни най-сетне предстои! Време е справедливостта да възтържествува и заподозрените за злоупотреба с европейски средства да понесат отговорност за действията си, ако се докаже вината им“, заяви Николова, която преди да стане депутат бе общински съветник във Варна.

          - Реклама -

          Николова припомни, че министърът на вътрешните работи Даниел Митов публично подкрепи Портних, въпреки наличието на сериозни съмнения за участието му в корупционна схема.

          Щети за милиони: EPPO обвинява бившия кмет на Варна и още трима за измама с пристанище, което не съществува Щети за милиони: EPPO обвинява бившия кмет на Варна и още трима за измама с пристанище, което не съществува

          Тя направи остро сравнение между работата на българските и европейските институции.

          „Ако българското правосъдие продължава да се ползва като репресивна бухалка, то европейското работи ефективно… За съжаление, очевидно настоящите властимащи не се притесняват, когато до тях се пришиват заподозрени за пладнешки обир в огромни размери“, коментира тя.

          В изказването си варненката акцентира и върху организираните протести срещу проектобюджета на Борисов, Пеевски и управляващата коалиция.

          „Призовавам хората да излязат смело и да заявят, че с управленските шашми и кражби от собствения им джоб е свършено окончателно…“, завърши обръщението си Стела Николова.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Крими

          36-годишен мъж от Мадан в болница след сбиване с брат си

          Десислава Димитрова -
          36-годишен мъж от Мадан е хоспитализиран след сбиване с брат си, съобщиха от полицията.
          Общество

          Радев стартира „Българската Коледа“ за 23-та година

          Никола Павлов -
          Президентът Румен Радев даде начало на 23-тото издание на благотворителната инициатива „Българската Коледа“ по време на тържествена церемония в УМБАЛ „Александровска“ в София. Началото на...
          Война

          От Одеса до Киев: напрежението около мобилизацията избухва по улиците

          Пламена Ганева -
          През ноември в социалните мрежи се появи серия от видеозаписи от различни украински градове, показващи остри конфликти между граждани и представители на Териториалните центрове...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions