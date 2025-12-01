Бившият кмет на Варна Иван Портних от ГЕРБ и някогашният областен управител Стоян Пасев ще се изправят пред съда по обвинение на Европейската прокуратура. Двамата са подведени под отговорност за фалшификация на документи с цел получаване на финансиране в размер на 3.4 млн. евро за ремонт на пристанище, което реално не съществува. Стана ясно, че правните действия са предприети след подаден сигнал от народния представител от „Да, България“ Стела Николова.
Николова припомни, че министърът на вътрешните работи Даниел Митов публично подкрепи Портних, въпреки наличието на сериозни съмнения за участието му в корупционна схема.
Тя направи остро сравнение между работата на българските и европейските институции.
В изказването си варненката акцентира и върху организираните протести срещу проектобюджета на Борисов, Пеевски и управляващата коалиция.
Бившият кмет на Варна Иван Портних от ГЕРБ и някогашният областен управител Стоян Пасев ще се изправят пред съда по обвинение на Европейската прокуратура. Двамата са подведени под отговорност за фалшификация на документи с цел получаване на финансиране в размер на 3.4 млн. евро за ремонт на пристанище, което реално не съществува. Стана ясно, че правните действия са предприети след подаден сигнал от народния представител от „Да, България“ Стела Николова.
Николова припомни, че министърът на вътрешните работи Даниел Митов публично подкрепи Портних, въпреки наличието на сериозни съмнения за участието му в корупционна схема.
Тя направи остро сравнение между работата на българските и европейските институции.
В изказването си варненката акцентира и върху организираните протести срещу проектобюджета на Борисов, Пеевски и управляващата коалиция.