Бившият кмет на Варна Иван Портних от ГЕРБ и някогашният областен управител Стоян Пасев ще се изправят пред съда по обвинение на Европейската прокуратура. Двамата са подведени под отговорност за фалшификация на документи с цел получаване на финансиране в размер на 3.4 млн. евро за ремонт на пристанище, което реално не съществува. Стана ясно, че правните действия са предприети след подаден сигнал от народния представител от „Да, България“ Стела Николова.

„Това е битка, която започнах с подкрепата на варненци още през 2020-а година и ето, че победата за града ни най-сетне предстои! Време е справедливостта да възтържествува и заподозрените за злоупотреба с европейски средства да понесат отговорност за действията си, ако се докаже вината им", заяви Николова, която преди да стане депутат бе общински съветник във Варна.

Николова припомни, че министърът на вътрешните работи Даниел Митов публично подкрепи Портних, въпреки наличието на сериозни съмнения за участието му в корупционна схема.

Тя направи остро сравнение между работата на българските и европейските институции.

„Ако българското правосъдие продължава да се ползва като репресивна бухалка, то европейското работи ефективно… За съжаление, очевидно настоящите властимащи не се притесняват, когато до тях се пришиват заподозрени за пладнешки обир в огромни размери“, коментира тя.

В изказването си варненката акцентира и върху организираните протести срещу проектобюджета на Борисов, Пеевски и управляващата коалиция.