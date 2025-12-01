НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 01.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятПолитика

          След ударите по танкери: Москва настоява за реакция, Западът мълчи

          0
          117
          Снимка: Wikimedia Commons
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Сподели
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева

          В Москва расте недоволството след атаките срещу два танкера край бреговете на Турция, които според руските власти са били извършени от Украйна. Кремъл определи случилото се като сериозен инцидент, а реакциите от страна на руските институции стават все по-остри.

          - Реклама -

          Прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков заяви, че ударите по танкерите представляват „скандален случай“ и подчерта, че подобни действия поставят под риск безопасността в международните води. Говорителката на външното министерство Мария Захарова определи атаките срещу съдовете и срещу енергийната инфраструктура в района на Новоросийск като „терористични атаки“. Тя допълни, че Русия ще „информира международните организации“ за ситуацията, но не уточни какви допълнителни мерки може да последват.

          Анализатори в Москва смятат, че част от реакцията вероятно ще бъде засилване на руските военни действия в Украйна, особено в контекста на текущите русско-американски и американско-украински преговори. Според тях военният успех на Москва остава решаващ аргумент във всяка дипломатическа дискусия.

          Коментатори отбелязват, че при трудна ситуация на фронта украинското ръководство често предприема по-рисковани стъпки, когато смята, че може да си го позволи. Атаката срещу танкери в международни води се разглежда точно в този контекст.

          До момента международните организации не са излезли с ясна позиция, а ключови западни столици избягват публични реакции. От Брюксел не последва официален коментар, докато администрацията на американския президент Доналд Тръмп също не е отправила предупреждение към Киев.

          Политически наблюдатели в Москва смятат, че именно Вашингтон може да въздейства най-силно върху украинското ръководство. Според тях твърдо послание от страна на САЩ би могло да предотврати бъдещи атаки от подобен характер. „Достатъчно би било едно ясно предупреждение от Вашингтон, за да бъде спрян Зеленски“, коментира руски анализатор.

          В Русия обаче нараства усещането, че ако западните партньори на Украйна не изразят позиция, тежестта да спре подобни действия ще падне изцяло върху Москва. В навечерието на важните разговори между руската страна и представители на администрацията на Тръмп част от експертите смятат, че твърд отговор от Москва — включително ограничителни мерки срещу украинско корабоплаване в Черно море — може да бъде прочетен във Вашингтон като сигнал за несъстоятелността на украинската стратегия.

          Официалната реакция от страна на САЩ и ЕС остава ключовият неизвестен фактор в следващите дни, докато напрежението около Черно море и Украйна продължава да расте.

          В Москва расте недоволството след атаките срещу два танкера край бреговете на Турция, които според руските власти са били извършени от Украйна. Кремъл определи случилото се като сериозен инцидент, а реакциите от страна на руските институции стават все по-остри.

          - Реклама -

          Прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков заяви, че ударите по танкерите представляват „скандален случай“ и подчерта, че подобни действия поставят под риск безопасността в международните води. Говорителката на външното министерство Мария Захарова определи атаките срещу съдовете и срещу енергийната инфраструктура в района на Новоросийск като „терористични атаки“. Тя допълни, че Русия ще „информира международните организации“ за ситуацията, но не уточни какви допълнителни мерки може да последват.

          Анализатори в Москва смятат, че част от реакцията вероятно ще бъде засилване на руските военни действия в Украйна, особено в контекста на текущите русско-американски и американско-украински преговори. Според тях военният успех на Москва остава решаващ аргумент във всяка дипломатическа дискусия.

          Коментатори отбелязват, че при трудна ситуация на фронта украинското ръководство често предприема по-рисковани стъпки, когато смята, че може да си го позволи. Атаката срещу танкери в международни води се разглежда точно в този контекст.

          До момента международните организации не са излезли с ясна позиция, а ключови западни столици избягват публични реакции. От Брюксел не последва официален коментар, докато администрацията на американския президент Доналд Тръмп също не е отправила предупреждение към Киев.

          Политически наблюдатели в Москва смятат, че именно Вашингтон може да въздейства най-силно върху украинското ръководство. Според тях твърдо послание от страна на САЩ би могло да предотврати бъдещи атаки от подобен характер. „Достатъчно би било едно ясно предупреждение от Вашингтон, за да бъде спрян Зеленски“, коментира руски анализатор.

          В Русия обаче нараства усещането, че ако западните партньори на Украйна не изразят позиция, тежестта да спре подобни действия ще падне изцяло върху Москва. В навечерието на важните разговори между руската страна и представители на администрацията на Тръмп част от експертите смятат, че твърд отговор от Москва — включително ограничителни мерки срещу украинско корабоплаване в Черно море — може да бъде прочетен във Вашингтон като сигнал за несъстоятелността на украинската стратегия.

          Официалната реакция от страна на САЩ и ЕС остава ключовият неизвестен фактор в следващите дни, докато напрежението около Черно море и Украйна продължава да расте.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          ЕС алармира: срещата Путин–Уиткоф може да притисне Украйна към отстъпки

          Пламена Ганева -
          Върховният представител на ЕС по външната политика Кая Калас изрази тревога, че предстоящият разговор между руския президент Владимир Путин и специалния пратеник на САЩ...
          Война

          7-и корпус на ДЩВ на Украйна: Руснаците пробиват към логистичните коридори на ВСУ при Покровск

          Иван Христов -
          7-ми корпус на десантно-щурмовите войски (ДЩВ) докладва за ситуацията на Покровско направление и самия Покровск, където въпреки тежките боеве, Въоръжените сили на Украйна (ВСУ)...
          Война

          Русия обяви пълното превземане на Волчанск и разчистването му от ВСУ

          Иван Христов -
          Руската армия продължава активните си операции във Волчанск, разчиствайки райони на града и евакуирайки цивилни, които са се крили в мазета повече от година,...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions