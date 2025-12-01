В Москва расте недоволството след атаките срещу два танкера край бреговете на Турция, които според руските власти са били извършени от Украйна. Кремъл определи случилото се като сериозен инцидент, а реакциите от страна на руските институции стават все по-остри.

- Реклама -

Прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков заяви, че ударите по танкерите представляват „скандален случай“ и подчерта, че подобни действия поставят под риск безопасността в международните води. Говорителката на външното министерство Мария Захарова определи атаките срещу съдовете и срещу енергийната инфраструктура в района на Новоросийск като „терористични атаки“. Тя допълни, че Русия ще „информира международните организации“ за ситуацията, но не уточни какви допълнителни мерки може да последват.

Анализатори в Москва смятат, че част от реакцията вероятно ще бъде засилване на руските военни действия в Украйна, особено в контекста на текущите русско-американски и американско-украински преговори. Според тях военният успех на Москва остава решаващ аргумент във всяка дипломатическа дискусия.

Коментатори отбелязват, че при трудна ситуация на фронта украинското ръководство често предприема по-рисковани стъпки, когато смята, че може да си го позволи. Атаката срещу танкери в международни води се разглежда точно в този контекст.

До момента международните организации не са излезли с ясна позиция, а ключови западни столици избягват публични реакции. От Брюксел не последва официален коментар, докато администрацията на американския президент Доналд Тръмп също не е отправила предупреждение към Киев.

Политически наблюдатели в Москва смятат, че именно Вашингтон може да въздейства най-силно върху украинското ръководство. Според тях твърдо послание от страна на САЩ би могло да предотврати бъдещи атаки от подобен характер. „Достатъчно би било едно ясно предупреждение от Вашингтон, за да бъде спрян Зеленски“, коментира руски анализатор.

В Русия обаче нараства усещането, че ако западните партньори на Украйна не изразят позиция, тежестта да спре подобни действия ще падне изцяло върху Москва. В навечерието на важните разговори между руската страна и представители на администрацията на Тръмп част от експертите смятат, че твърд отговор от Москва — включително ограничителни мерки срещу украинско корабоплаване в Черно море — може да бъде прочетен във Вашингтон като сигнал за несъстоятелността на украинската стратегия.

Официалната реакция от страна на САЩ и ЕС остава ключовият неизвестен фактор в следващите дни, докато напрежението около Черно море и Украйна продължава да расте.