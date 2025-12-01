НА ЖИВО
          Смъртоносен инцидент в Полша: хеликоптер ае разби и двама души загинали

          Снимка: БГНЕС
          Властите разследват мястото, за да установят причините.

          Двама души загинаха при катастрофа с хеликоптер в близост до Жешов, в Югоизточна Полша. Новината беше потвърдена от говорителя на местната пожарна Марчин Бетлея, цитиран от полската информационна агенция ПАП.

          Хеликоптер Robinson R44 се разби близо до град Малава. Двама души загинаха“, заяви Бетлея пред ПАП.

          Стрелба на детски рожден ден в Калифорния: четирима души загинаха Стрелба на детски рожден ден в Калифорния: четирима души загинаха

          Министърът на инфраструктурата Дариуш Климчак съобщи в платформата X, че властите работят на място, за да установят причините за инцидента. Към района са насочени специализирани екипи, които извършват оглед и събират данни за хода на разследването.

          Последвайте Евроком в Google News

