      понеделник, 01.12.25
          София отлага коледните светлини в знак на солидарност с протестиращите

          Снимка: БГНЕС
          Столичният кмет Васил Терзиев заяви своята подкрепа към протеста срещу управляващото мнозинство, като обяви, че традиционното запалване на светлините на коледната елха ще бъде отложено.

          По думите му, 1 декември по традиция е денят, в който елхата пред Столичната община озарява града — символ на празничния сезон, общността и надеждата.

          Тази година направихме различен избор. В 18:00 ч. хиляди наши съграждани ще излязат по улиците на София, за да защитят държавата си от задушаващия натиск на зависимости, които години наред блокират развитието на България“,

          написа той.

          Терзиев посочи, че „няма как да празнуваме, докато нашите съграждани се борят срещу политическия мрак“, който отново се опитва да потисне всяка светлина на промяната. Затова елхата ще бъде запалена на 2 декември, като жест на подкрепа и съпричастност – „светлината е знак на солидарност, а днес солидарността е на площада“.

          Кметът призова гражданите да бъдат внимателни и бдителни, да се пазят взаимно и да не позволяват на провокатори да изместят фокуса от целта на протеста.

          Сенките са най-дълги точно преди да изчезнат. А София е град на светлината“,

          завърши Терзиев.

