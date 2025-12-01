НА ЖИВО
          София въвежда временна схема за сметосъбиране в „Изгрев“, „Подуяне“ и „Слатина“

          Снимка: БГНЕС
          От днес Столична община въвежда временна организация на сметосъбирането в районите „Изгрев“, „Подуяне“ и „Слатина“ (Зона 3), съобщиха от администрацията. Причината е изтичането на договора с ДЗЗД „Грийн Партнърс“ и забавената нова обществена поръчка, която в момента е обжалвана пред КЗК.

          Мярката има за цел да гарантира непрекъснатост на услугата и да предотврати криза с отпадъците в трите района, уточняват от Общината.

          Кметът Васил Терзиев увери гражданите вчера, че има подготовка и мобилизация, включително и допълнителна техника, като временната организация може да продължи няколко седмици.

          Общината е мобилизирала всички налични ресурси за обслужване на Зона 3. Временната схема започва с пет сметосъбиращи машини и шест по-малки камиончета на Столичното предприятие за третиране на отпадъците (СПТО). Допълнително още шест камиона се очакват в началото на декември. Според Общината това количество техника е достатъчно за покриване на зоната.

          Районните администрации водят активен диалог с бизнеси и търговски обекти, за да се привлича доброволен капацитет, особено през уикендите. За целта Столична община отпуска допълнителен финансов ресурс.

          В „Подуяне“ се провеждат срещи с граждани и бизнес по предварителен график. Районът разполага с три лекотоварни превозни средства с товароносимост 3500 кг, един бус и две електрически камиончета.

          В „Изгрев“ един товарен автомобил с екип от четирима работници ще се фокусира върху едрогабаритните отпадъци, а районната администрация ще организира раздаване на чували и ръкавици.

          Общинската фирма „Софекострой“ започва поетапно да поема и сметосъбирането в „Люлин“ още тази седмица.

          От Общината уточняват, че две жалби забавят процедурите за постоянни договори в Зона 6 („Люлин“, „Красно село“) и Зона 3, а за Зона 1 и Зона 7 има общо четири жалби, подадени след прекратяване на поръчката.

          За Зона 4 Общината е решила да подпише договор с единствената класирана фирма, но процесът е блокиран заради обжалване на по-ранен етап. На 25 ноември Общината е изпратила напомнително писмо до КЗК, тъй като Комисията вече е просрочила срока за произнасяне – 21 ноември.

          Процедурите за Зона 2 и Зона 5 трябва да приключат в началото на декември.

          За да се осигури плавен преход към новата схема, Общината засилва и контрола по изпълнението на текущия договор с „Грийн Партнърс“.

          Кризата с отпадъците в „Люлин" се задълбочава: районният кмет предупреждава за ново натрупване на боклук

          Столична община се готви за евентуална криза с боклука в три района

