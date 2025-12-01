Пожар, възникнал в колектор на „Електроразпределителни мрежи Запад“ (ЕРМ Запад), стана причина за прекъсване на електрозахранването в райони от центъра на столицата. Инцидентът е довел до принудителното изключване на 15 извода средно напрежение, захранващи засегнатите части.

- Реклама -

За ситуацията своевременно са подадени сигнали до службите за пожарна безопасност и полицията. От електроразпределителното дружество уточняват, че към момента се изчаква пълното отдимяване на съоръжението. Тази мярка е наложителна, за да могат екипите да влязат безопасно, да установят конкретните причини за запалването и незабавно да започнат действия по възстановяване на захранването чрез превключване по алтернативни схеми.