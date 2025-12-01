Стартира разширената нискоемисионна зона в София: нови забрани и по-голям обхват

От днес в София официално влиза в сила нискоемисионната зона за автомобили, която ще действа до 28 февруари 2026 г. Този сезон зоната включва не само „малкия ринг“, но и значително по-широката територия на „големия ринг“.

Обхват на малкия и големия ринг

Малкият ринг забранява навлизането на автомобили от първа и втора екогрупи и обхваща зоната между булевардите „Васил Левски“, „Патриарх Евтимий“, „Ген. Скобелев“, „Сливница“ и ул. „Опълченска“.

Големият ринг, в който е ограничено движението само на първа екогрупа (най-замърсяващите автомобили), е очертан между:

бул. „Сливница“, бул. „Данаил Николаев“, бул. „Ситняково“, бул. „Михай Еминеску“, бул. „Пейо Яворов“, бул. „Никола Вапцаров“, ул. „Атанас Дуков“, ул. „Люба Величкова“, ул. „Сребърна“, ул. „Хенрик Ибсен“, бул. „П. Ю. Тодоров“, бул. „Иван Ев. Гешов“, бул. „К. Величков“.

Граничните булеварди не са част от зоната, а движението по тях остава свободно за всички автомобили. Допълнителни указателни табели ще подпомагат шофьорите.

Контрол и санкции

Общо 180 камери на външните точки на двата ринга следят за спазване на правилата.

Глобите за нарушителите са:

от 50 лв. за физически лица

за физически лица 200 лв. имуществена санкция за юридически лица

Ефект от мярката

През март Столичната община отчете 10 пъти по-малко нарушения в нискоемисионната зона в центъра, където беше забранено навлизането на автомобили от екогрупи 1 и 2.

Мярката беше въведена за първи път през декември миналата година и бе приложена до края на февруари 2025 г.