НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 01.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияОбщество

          Стартира разширената нискоемисионна зона в София: нови забрани и по-голям обхват

          0
          18
          Снимка: БГНЕС
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Сподели
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          От днес в София официално влиза в сила нискоемисионната зона за автомобили, която ще действа до 28 февруари 2026 г. Този сезон зоната включва не само „малкия ринг“, но и значително по-широката територия на „големия ринг“.

          - Реклама -

          Обхват на малкия и големия ринг

          Малкият ринг забранява навлизането на автомобили от първа и втора екогрупи и обхваща зоната между булевардите „Васил Левски“, „Патриарх Евтимий“, „Ген. Скобелев“, „Сливница“ и ул. „Опълченска“.

          В следващите 3 месеца: Забраняват влизането на стари автомобили в центъра на София В следващите 3 месеца: Забраняват влизането на стари автомобили в центъра на София

          Големият ринг, в който е ограничено движението само на първа екогрупа (най-замърсяващите автомобили), е очертан между:

          бул. „Сливница“, бул. „Данаил Николаев“, бул. „Ситняково“, бул. „Михай Еминеску“, бул. „Пейо Яворов“, бул. „Никола Вапцаров“, ул. „Атанас Дуков“, ул. „Люба Величкова“, ул. „Сребърна“, ул. „Хенрик Ибсен“, бул. „П. Ю. Тодоров“, бул. „Иван Ев. Гешов“, бул. „К. Величков“.

          Граничните булеварди не са част от зоната, а движението по тях остава свободно за всички автомобили. Допълнителни указателни табели ще подпомагат шофьорите.

          От 1 декември: Ограничават достъпа на замърсяващи автомобили в центъра на София От 1 декември: Ограничават достъпа на замърсяващи автомобили в центъра на София

          Контрол и санкции

          Общо 180 камери на външните точки на двата ринга следят за спазване на правилата.

          Глобите за нарушителите са:

          • от 50 лв. за физически лица
          • 200 лв. имуществена санкция за юридически лица

          Ефект от мярката

          През март Столичната община отчете 10 пъти по-малко нарушения в нискоемисионната зона в центъра, където беше забранено навлизането на автомобили от екогрупи 1 и 2.

          Мярката беше въведена за първи път през декември миналата година и бе приложена до края на февруари 2025 г.

          От днес в София официално влиза в сила нискоемисионната зона за автомобили, която ще действа до 28 февруари 2026 г. Този сезон зоната включва не само „малкия ринг“, но и значително по-широката територия на „големия ринг“.

          - Реклама -

          Обхват на малкия и големия ринг

          Малкият ринг забранява навлизането на автомобили от първа и втора екогрупи и обхваща зоната между булевардите „Васил Левски“, „Патриарх Евтимий“, „Ген. Скобелев“, „Сливница“ и ул. „Опълченска“.

          В следващите 3 месеца: Забраняват влизането на стари автомобили в центъра на София В следващите 3 месеца: Забраняват влизането на стари автомобили в центъра на София

          Големият ринг, в който е ограничено движението само на първа екогрупа (най-замърсяващите автомобили), е очертан между:

          бул. „Сливница“, бул. „Данаил Николаев“, бул. „Ситняково“, бул. „Михай Еминеску“, бул. „Пейо Яворов“, бул. „Никола Вапцаров“, ул. „Атанас Дуков“, ул. „Люба Величкова“, ул. „Сребърна“, ул. „Хенрик Ибсен“, бул. „П. Ю. Тодоров“, бул. „Иван Ев. Гешов“, бул. „К. Величков“.

          Граничните булеварди не са част от зоната, а движението по тях остава свободно за всички автомобили. Допълнителни указателни табели ще подпомагат шофьорите.

          От 1 декември: Ограничават достъпа на замърсяващи автомобили в центъра на София От 1 декември: Ограничават достъпа на замърсяващи автомобили в центъра на София

          Контрол и санкции

          Общо 180 камери на външните точки на двата ринга следят за спазване на правилата.

          Глобите за нарушителите са:

          • от 50 лв. за физически лица
          • 200 лв. имуществена санкция за юридически лица

          Ефект от мярката

          През март Столичната община отчете 10 пъти по-малко нарушения в нискоемисионната зона в центъра, където беше забранено навлизането на автомобили от екогрупи 1 и 2.

          Мярката беше въведена за първи път през декември миналата година и бе приложена до края на февруари 2025 г.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Инциденти

          Северната тангента с два фатални инцидента за една нощ

          Дамяна Караджова -
          Тежка катастрофа тази сутрин край Требич отне живота на полицейски служител, съобщиха от СДВР.
          Общество

          Отиде си финансистът Емил Хърсев на 64 години

          Дамяна Караджова -
          Той си отиде на 64 години.
          Общество

          „Струма“ с нов режим на движение през следващите дни

          Дамяна Караджова -
          От днес до 3 декември влиза в сила временна промяна в организацията на движение по участък от автомагистрала „Струма“

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions