Стрелба на детски рожден ден в Калифорния: четирима души загинаха

Сред убитите са три деца, а нападателят все още не е арестуван.

Четирима души бяха застреляни по време на парти за детски рожден ден в американския щат Калифорния, съобщават световните агенции. Сред жертвите са три деца – на 8, 9 и 14 години, а четвъртата загинала е 21-годишен младеж. Ранените са 15 души.

Нападателят все още е в неизвестност и се издирва.

Трагедията се е разиграла в град Стоктън, като според говорителя на полицията Хедър Брент стрелбата е започнала по време на празненство в местна банкетна зала. Разследването продължава, а в района са разположени допълнителни полицейски екипи.