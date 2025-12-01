„Струма“ с нов режим на движение през следващите дни

От днес до 3 декември влиза в сила временна промяна в организацията на движение по участък от автомагистрала „Струма“ в област Кюстендил. Причината е геодезическо заснемане, което се извършва във връзка с предстоящ ремонт на отсечката.

В часовете между 8 и 17 часа трафикът в посока София – в участъка между 37-ми и 56-ти километър – ще бъде пренасочен в активната лента. Движението в изпреварващата и аварийната ленти ще бъде поетапно ограничавано, за да се осигури възможност за работата на специалистите.

От Агенция „Пътна инфраструктура“ поднасят извинения на шофьорите за временните неудобства, като подчертават, че дейностите са наложителни за гарантиране безопасността на движението в бъдеще.