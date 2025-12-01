Тръмп: Има реален шанс за мирно споразумение между Украйна и Русия

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че според него съществуват добри перспективи за споразумение между Украйна и Русия за прекратяване на войната, съобщиха световните агенции.

„Мисля, че Русия би искала това да приключи и мисля, че Украйна… знам, че Украйна би искала това да приключи", каза Тръмп пред журналисти на борда на президентския самолет.

Преди дни Тръмп представи план в 28 точки за слагане на край на конфликта. Миналата седмица в Женева делегации на САЩ, Европа и Украйна внесоха корекции по някои от пунктовете. Вчера във Флорида се проведоха нови разговори между американската и украинската делегация, съсредоточени върху ключови елементи от плана.

Днес към Русия отпътува специалният пратеник на Тръмп – Стив Уиткоф, който утре ще се срещне с руския президент Владимир Путин.

Тръмп обаче подчерта, че корупционният скандал в Украйна затруднява мирните преговори.

„В Украйна има една малка проблематична ситуация, която не е от помощ в преговорите“, заяви той.

Коментарът му се отнася до мащабното разследване за корупция в енергийния сектор в Украйна, довело до отстраняването на Андрий Ермак, доскоро смятан за дясна ръка на президента Володимир Зеленски и ръководител на неговата канцелария. Ермак беше основната връзка на Киев в преговорите със САЩ.