Тръмп потвърди разговор с Мадуро на фона на обвинения за наркоканал

САЩ твърдят, че той управлява трафика на наркотици от Венецуела към Северна Америка.

- Реклама -

Текущият президент на Америка Доналд Тръмп потвърди, че е провел разговор с венецуелския президент Николас Мадуро, но отказа да разкрие детайли от разговора.

Потвърждението идва дни след първоначалните информации за контакта между двамата лидери и в момент, в който Тръмп продължава да поддържа остър тон спрямо Венецуела. В събота той заяви, че въздушното пространство над и около страната трябва да се счита за „напълно затворено“. Какво точно означава това на практика – остана неясно. На въпрос какъв сигнал изпраща с думите си, Тръмп единствено отговори: „Не търсете нищо в това.“

Вашингтон твърди, че Мадуро управлява трафика на наркотици от Венецуела към Северна Америка. Самият венецуелски държавен глава категорично отхвърля обвиненията и настоява, че няма връзка с незаконната търговия.