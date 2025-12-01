НА ЖИВО
      понеделник, 01.12.25
          Тръмп потвърди разговор с Мадуро на фона на обвинения за наркоканал

          Снимка: БГНЕС
          САЩ твърдят, че той управлява трафика на наркотици от Венецуела към Северна Америка.

          Текущият президент на Америка Доналд Тръмп потвърди, че е провел разговор с венецуелския президент Николас Мадуро, но отказа да разкрие детайли от разговора.

          „Ройтерс“: Мирният план за Украйна, подкрепен от САЩ, се оказва копие на руски документ „Ройтерс“: Мирният план за Украйна, подкрепен от САЩ, се оказва копие на руски документ

          Потвърждението идва дни след първоначалните информации за контакта между двамата лидери и в момент, в който Тръмп продължава да поддържа остър тон спрямо Венецуела. В събота той заяви, че въздушното пространство над и около страната трябва да се счита за „напълно затворено“. Какво точно означава това на практика – остана неясно. На въпрос какъв сигнал изпраща с думите си, Тръмп единствено отговори: „Не търсете нищо в това.“

          Вашингтон твърди, че Мадуро управлява трафика на наркотици от Венецуела към Северна Америка. Самият венецуелски държавен глава категорично отхвърля обвиненията и настоява, че няма връзка с незаконната търговия.

          Крими

          Задържаха издирвана от Германия жена във Великотърновско

          Десислава Димитрова -
          68-годишна жена, обявена за издирване, е била задържана във Великотърновско, съобщиха от полицията.
          Крими

          Стрелба на детски рожден ден в Калифорния: четирима души загинаха

          Дамяна Караджова -
          Четирима души бяха застреляни по време на парти за детски рожден ден в американския щат Калифорния
          Общество

          Винетките преминават към евро: какво се променя за шофьорите от 2026 г.

          Десислава Димитрова -
          С влизането на България в еврозоната от 1 януари 2026 г. всички шофьори ще могат да купуват винетки директно в евро чрез дигиталните платформи Vinetki.bg и TollPass.bg.

