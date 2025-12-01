Тръмп срещу щатските регулации на изкуствения интелект: проектът за изпълнителна заповед разделя Вашингтон

Какво предлага президентът според проекта на изпълнителна заповед

Президентът на Америка Доналд Тръмп обмисля да окаже натиск върху отделните щати да прекратят собствените си регулации върху изкуствения интелект. Това става ясно от проект на изпълнителна заповед, посочен от Associated Press. Паралелно с това някои конгресмени разглеждат идеята временно да блокират активността на щатските власти в тази област.

Тръмп и част от републиканците смятат, че вече приетите регулации – както и тези, които предстоят – задушават иновациите и забавят развитието на сектора. Критиците от двете партии, както и правозащитни организации, предупреждават, че премахването на щатските правила би обслужило големите компании за ИИ, които и сега действат с минимален надзор.

► Какви регулации вече съществуват на щатско ниво?

Четири щата – Колорадо, Калифорния, Юта и Тексас – са приели закони, определящи правила за използването на ИИ в частния сектор. Те включват ограничения за събиране на лични данни и изискване за по-голяма прозрачност от компаниите.

Тези мерки се появяват в момент, когато ИИ вече участва във важни решения – от наемане на работа и отпускане на жилищни кредити до медицински преценки. Изследванията показват, че алгоритмите могат да допускат грешки и да създават рискове от дискриминация, например приоритизиране на определен пол или раса.

„Не става въпрос за това, че изкуственият интелект прави грешки, а хората никога не правят…“, отбелязва Кали Шрьодер от EPIC, обяснявайки защо прозрачността е критична.

Освен тези по-обхватни правила, много щати вече регулират отделни аспекти: забрана на дийпфейкове в избори, ограничаване на порнография без съгласие, правила за използване на ИИ от държавни органи.

► Какво предвиждат Тръмп и част от републиканците?

Проектът на изпълнителна заповед инструктира федералните агенции да идентифицират „обременяващи“ щатски регулации и да оказват натиск върху щатите да ги отменят – включително чрез задържане на средства или съдебни действия.

Планът предвижда и разработване на единна, по-лека национална рамка, която да замени съществуващите щатски закони.

Аргументът: разнородните регулации в 50 щата пречат на американските компании за ИИ и дават предимство на Китай.

Паралелно с това ръководството на републиканците в Камарата на представителите обсъжда възможност временно да блокира щатското регулиране, но не е ясно кои правила биха били засегнати.

Технологичната асоциация TechNet, представляваща компании като Google и Amazon, смята, че временно спиране на щатските правила би помогнало на по-малките фирми за ИИ и би дало време за разработване на национален стандарт, който „балансира иновациите с отчетността“.

► Защо досегашните опити за федерална намеса се провалят?

Някои републиканци вече са се опитвали да забранят на щатите да регулират ИИ – без успех. Част от съпротивата идва от самата партия.

Губернаторът на Флорида Рон ДеСантис определя подобен ход като „неприемлив“ и твърди, че би се превърнал в „субсидия за големите технологични компании“, ограничавайки възможността на щатите да защитават гражданите.

Според Коди Венцке от Националния политологичен съвет идеята за федерална забрана остава широко непопулярна.