Трета поредна издънка за Реал Мадрид

Реал Мадрид продължава с негативната си серия в испанската Ла Лига. „Белите“ регистрираха трети пореден мач без победа, завършвайки наравно 1:1 при гостуването на Жирона. Резултатът бе открит от Унахи в края на първото полувреме, а през втората част Мбапе изравни от дузпа.

След днешното равенство „кралете“ отстъпиха лидерската позиция в шампионата на Барселона. В предишните си две срещи столичани не успяха да победат Райо Валекано и Елче. По този начин „блаугранас“ събраха 34 точки, докато хората на Шаби Алонсо останаха с 33 пункта. От своя страна Жирона е в зоната на изпадащите с едва 12 точки.

Иначе през първото полувреме на двубоя между „белите“ и „каталунците“ се наблюдаваше сравнително равностойна игра, с териториално предимство на гостите. Фаворитие успяха да достигнат само до няколко блокирани удара, а домакините атакуваха при всяка удобна ситуация.

Най-интересните моменти от откриващата част се случиха в нейния край. Първо попадение на Килиан Мбапе бе отменено, поради засада, а малко след това Жирона поведе. При ситуацията коженото кълбо стигна до Унахи на границата на наказателното поле, след подаване от фланга. Халфът не се забави и с мощен удар под гредата не остави никакви възможности на Куртоа за реакция.

Втората част стартира с все по-сериозен натиск на Реал. Въпреки това домакините получиха чудесна ситуация да удвоят аванса си, но Ванат пропусна да реализира, останал сам срещу стража на гостите.

Равенството дойде в 67-та минута. Тогава френската звезда на мадридчани Килиан Мбапе вкара от дузпа. Наказателният удар бе отсъден за нарушение срещу Винисиус. След гола „кралският клуб“ се впусна в търсене на обрата, но Вини не успя да вкара от удобна ситуация. Малко след това гостите имаха претенции за втора дузпа, като този път потърпевш беше Родриго.

Последната ситуация за Реал дойде в четвъртата минута от добавеното време. След разбъркване в наказателното поле коженото кълбо стигна до Мбапе, като неговият удар премина съвсем близо до целта.