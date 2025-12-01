Турция и Казахстан осъдиха атаките на Украйна в Черно море

Турция и Казахстан осъдиха атаките на Украйна срещу руски петролни активи в Черно море и призоваха за прекратяване на по-нататъшни удари, които биха могли да застрашат потока на енергийни доставки към близките държави, пише Newsweek.

- Реклама -

Турското правителство в неделя осъди украинските удари с дронове срещу два руски танкера от „сенчестия флот“ в Черно море, докато Казахстан, член на ОПЕК+, заяви пред Украйна, че трябва да спре атаките срещу черноморския терминал на Каспийския тръбопроводен консорциум (КПК), който включва руски, казахстански и американски акционери.

И двете атаки възпрепятстваха потока на петрол през Черно море, което от своя страна вреди на близките държави, които продължават да разчитат на руски петрол, за да задоволят енергийните си нужди.

КПК обяви, че е спряла операциите си след удар на руския ѝ терминал в Черно море от украински военноморски дрон, съобщи Reuters. Министерството на външните работи на Казахстан заяви, че атаките са третата подобна вълна срещу съоръжението, което то настоява, че е „изключително гражданско съоръжение, чиято експлоатация е защитена от нормите на международното право“.

Украйна заяви, че действията ѝ са отмъщение и че страната само „отвръща на удара на агресорите“, без да има лоши намерения срещу Казахстан или трети страни, но Казахстан е разбираемо склонен да поддържа терминала в експлоатация, тъй като той представлява 80% от износа на петрол за тази държава.

А турското външно министерство заяви, че атаките срещу корабите Kairos и Virat са се случили в турската изключителна икономическа зона, представлявайки „сериозен риск за корабоплаването, живота, имуществото и екологичната безопасност в региона“.

Турция участва в мирните преговори между Русия и Украйна и сега допълнително комуникира със съответните страни, за да предотврати по-нататъшното разпространение на конфликта в Черно море.

Междувременно Украйна потвърди, че е използвала военноморски дронове, за да удари танкерите близо до черноморското крайбрежие на Турция, и че всички членове на екипажа и на двата кораба са били в безопасност след ударите.