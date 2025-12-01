Украинският град Волчанск е унищожен

Руската армия е унищожила Волчанск, но украинските войски им пречат да напреднат по-нататък. Това заяви в ефира на „Киев 24“ командирът на граничния пост на огневата поделение на бригада „Гарт“ на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) с позивна „Алпина“ в отговор на въпрос за ситуацията около Волчанск в Харковска област.

„Врагът ефективно унищожи града. Но ние имаме мазета и издигнати укрепления. И ние, грубо казано, сме в тях и сдържаме врага“, отбеляза той.

„Алпина“ подчерта, че руснаците се опитват да напреднат на това направление повече от година.

„Ако врагът беше успял да превземе Волчанск миналия май, той щеше да напредне към Харков или… щеше да атакува Силите за отбрана, които изпълняват мисиите си и отблъскват врага на Купянско направление, с цел да обкръжат нашите части от Силите за отбрана“, казва войникът

„Нашите отбранителни сили продължават да ги обстрелват и да пречат на врага да напредва по-нататък“, добавя Алпина.