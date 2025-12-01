НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 01.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Украинският град Волчанск е унищожен

          0
          1
          Волчанск
          Волчанск
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Руската армия е унищожила Волчанск, но украинските войски им пречат да напреднат по-нататък. Това заяви в ефира на „Киев 24“ командирът на граничния пост на огневата поделение на бригада „Гарт“ на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) с позивна „Алпина“ в отговор на въпрос за ситуацията около Волчанск в Харковска област.

          - Реклама -

          „Врагът ефективно унищожи града. Но ние имаме мазета и издигнати укрепления. И ние, грубо казано, сме в тях и сдържаме врага“, отбеляза той.

          „Алпина“ подчерта, че руснаците се опитват да напреднат на това направление повече от година.

          „Ако врагът беше успял да превземе Волчанск миналия май, той щеше да напредне към Харков или… щеше да атакува Силите за отбрана, които изпълняват мисиите си и отблъскват врага на Купянско направление, с цел да обкръжат нашите части от Силите за отбрана“, казва войникът

          „Нашите отбранителни сили продължават да ги обстрелват и да пречат на врага да напредва по-нататък“, добавя Алпина.

          Руската армия е унищожила Волчанск, но украинските войски им пречат да напреднат по-нататък. Това заяви в ефира на „Киев 24“ командирът на граничния пост на огневата поделение на бригада „Гарт“ на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) с позивна „Алпина“ в отговор на въпрос за ситуацията около Волчанск в Харковска област.

          - Реклама -

          „Врагът ефективно унищожи града. Но ние имаме мазета и издигнати укрепления. И ние, грубо казано, сме в тях и сдържаме врага“, отбеляза той.

          „Алпина“ подчерта, че руснаците се опитват да напреднат на това направление повече от година.

          „Ако врагът беше успял да превземе Волчанск миналия май, той щеше да напредне към Харков или… щеше да атакува Силите за отбрана, които изпълняват мисиите си и отблъскват врага на Купянско направление, с цел да обкръжат нашите части от Силите за отбрана“, казва войникът

          „Нашите отбранителни сили продължават да ги обстрелват и да пречат на врага да напредва по-нататък“, добавя Алпина.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Social

          Никулден с дъжд, планините – със сняг: какво време ни очаква

          Дамяна Караджова -
          В началото на новата седмица – в понеделник и вторник сутрин – в равнинните райони ще има условия за мъгли и ниски облаци
          Общество

          В първия ден от отказа: Няма нито един депутатски автомобил на пл. „Св. Александър Невски“

          Никола Павлов -
          От днес Народното събрание официално престава да използва зоната за охрана на площад „Св. Александър Невски“ като служебен паркинг. Решението е съобщено с писмо...
          Инциденти

          Смъртоносен инцидент в Полша: хеликоптер ае разби и двама души загинали

          Дамяна Караджова -
          Двама души загинаха при катастрофа с хеликоптер в близост до Жешов, в Югоизточна Полша.

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions