Украйна е отказала на САЩ да направи териториални отстъпки на Русия и да се откаже от НАТО

На срещата в неделя между делегациите на САЩ и Украйна във Флорида страните не са успели да постигнат съгласие по проект на мирно споразумение. Основните спорове са били съсредоточени върху териториални въпроси, както и евентуалното членство на Украйна в НАТО, съобщава РБК-Украйна, позовавайки се на информиран източник.

„Преговорите вече не са фокусирани толкова върху договорената в Женева рамка, колкото върху проблемни въпроси… Това беше поредната стъпка напред“, отбелязва източникът.

Основният спор е територията. Според източника, САЩ действат като посредник в преговорите, предавайки позициите на руската страна. По-конкретно, Москва настоява за пълно изтегляне на украинските сили от Донбас.

Украйна обаче настоява, че подобен вариант е невъзможен поради конституционни ограничения, позицията на украинското общество и несъответствието с реалната ситуация на фронта.

Позицията на Киев остава непроменена: всякакви дискусии за територия трябва да започват от настоящата линия на контакт, а не от ултимативните искания на Русия.

„Търсенето на решения продължава, но това е много сложен въпрос“, подчерта източникът.

Украинската делегация отделно е подчертала, че курсът към членство в НАТО е залегнал в Конституцията и промяната на тази разпоредба в името на споразумение би създала опасен прецедент.

Киев също така подчертава, че Русия не може да получи право на вето върху присъединяването на Украйна към Алианса.

Американската страна, според източника, демонстрира готовност да изслуша аргументите на Киев, но подчертава сложността на преговорите с Русия:

„Може да сте 100% прави, но има и друга страна… Ако те кажат „не“, тогава какво ще правим?“