НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 01.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Украйна е отказала на САЩ да направи териториални отстъпки на Русия и да се откаже от НАТО

          0
          0
          Среща Украйна-САЩ във Флорида
          Среща Украйна-САЩ във Флорида
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          На срещата в неделя между делегациите на САЩ и Украйна във Флорида страните не са успели да постигнат съгласие по проект на мирно споразумение. Основните спорове са били съсредоточени върху териториални въпроси, както и евентуалното членство на Украйна в НАТО, съобщава РБК-Украйна, позовавайки се на информиран източник.

          - Реклама -

          „Преговорите вече не са фокусирани толкова върху договорената в Женева рамка, колкото върху проблемни въпроси… Това беше поредната стъпка напред“, отбелязва източникът.

          Основният спор е територията. Според източника, САЩ действат като посредник в преговорите, предавайки позициите на руската страна. По-конкретно, Москва настоява за пълно изтегляне на украинските сили от Донбас.

          Украйна обаче настоява, че подобен вариант е невъзможен поради конституционни ограничения, позицията на украинското общество и несъответствието с реалната ситуация на фронта.

          Позицията на Киев остава непроменена: всякакви дискусии за територия трябва да започват от настоящата линия на контакт, а не от ултимативните искания на Русия.

          „Търсенето на решения продължава, но това е много сложен въпрос“, подчерта източникът.

          Украинската делегация отделно е подчертала, че курсът към членство в НАТО е залегнал в Конституцията и промяната на тази разпоредба в името на споразумение би създала опасен прецедент.

          Киев също така подчертава, че Русия не може да получи право на вето върху присъединяването на Украйна към Алианса.

          Американската страна, според източника, демонстрира готовност да изслуша аргументите на Киев, но подчертава сложността на преговорите с Русия:

          „Може да сте 100% прави, но има и друга страна… Ако те кажат „не“, тогава какво ще правим?“

          На срещата в неделя между делегациите на САЩ и Украйна във Флорида страните не са успели да постигнат съгласие по проект на мирно споразумение. Основните спорове са били съсредоточени върху териториални въпроси, както и евентуалното членство на Украйна в НАТО, съобщава РБК-Украйна, позовавайки се на информиран източник.

          - Реклама -

          „Преговорите вече не са фокусирани толкова върху договорената в Женева рамка, колкото върху проблемни въпроси… Това беше поредната стъпка напред“, отбелязва източникът.

          Основният спор е територията. Според източника, САЩ действат като посредник в преговорите, предавайки позициите на руската страна. По-конкретно, Москва настоява за пълно изтегляне на украинските сили от Донбас.

          Украйна обаче настоява, че подобен вариант е невъзможен поради конституционни ограничения, позицията на украинското общество и несъответствието с реалната ситуация на фронта.

          Позицията на Киев остава непроменена: всякакви дискусии за територия трябва да започват от настоящата линия на контакт, а не от ултимативните искания на Русия.

          „Търсенето на решения продължава, но това е много сложен въпрос“, подчерта източникът.

          Украинската делегация отделно е подчертала, че курсът към членство в НАТО е залегнал в Конституцията и промяната на тази разпоредба в името на споразумение би създала опасен прецедент.

          Киев също така подчертава, че Русия не може да получи право на вето върху присъединяването на Украйна към Алианса.

          Американската страна, според източника, демонстрира готовност да изслуша аргументите на Киев, но подчертава сложността на преговорите с Русия:

          „Може да сте 100% прави, но има и друга страна… Ако те кажат „не“, тогава какво ще правим?“

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Social

          Варненският кмет се завърна: дарителската кампания и разследването продължават да будят спорове

          Дамяна Караджова -
          Кметът на Варна Благомир Коцев официално се завърна в общината, след като бе освободен под гаранция от 200 000 лева.
          Война

          ЕС с нова „червена линия“ в преговорите: Путин трябва да бъде изправен пред съда

          Иван Христов -
          Стремежът на Доналд Тръмп към мирно споразумение не трябва да позволява на руския лидер Владимир Путин да избегне преследване за военни престъпления, извършени от...
          Политика

          Франция пред обща стачка: транспорт, училища и здравеопазване под натиск

          Десислава Димитрова -
          Франция се подготвя за обща стачка, която ще се проведе утре по призив на синдикатите Единна синдикална федерация, Обща конфедерация на труда и Солидарните, съобщава „Фигаро“.

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions