      понеделник, 01.12.25
          Война

          В Нова Москва се взриви автомобил на разработчик на целеуказател за ракети с голям обсег

          Взрив в Нова Москва
          Взрив в Нова Москва
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Днес, 1 декември, в Нова Москва, Land Cruiser 200 Prado се взриви в двора на жилищна сграда на улица „Радужная“. Самото превозно средство е обхванато от пламъци. В социалните мрежи се разпространяват съобщения, че превозното средство принадлежи на разработчик на целеуказатели за ракети с голям обсег, съобщава ТАСС.

          Първоначално беше съобщено, че експлозията е причинена от дистанционно загряване на двигателя.

          По-късно „Московски комсомолец“ съобщи, че експлозията е счупила прозорци в два апартамента на третия и четвъртия етаж на сградата, където е бил паркиран Land Cruiser. Няма пострадали. Според местни жители собственикът на превозното средство наскоро се е нанесъл в сградата.

          Според Telegram канала Baza, експлозията е станала близо до жилищен комплекс „Град Московски“.

          Превозното средство е изгоряло напълно. МК уточни, че в превозното средство не е имало никой, както и че няма пострадали минувачи или жители на сградата.

          Местни жители съобщиха, че автомобилът е принадлежал на мъж, който наскоро се е нанесъл в сградата. Телевизионният канал 112 съобщи, че собственикът на колата е 41-годишен доктор на физико-математическите науки и специалист по квантова електроника от Научноизследователския институт „Полюс“  Стелмах в Москва. В момента той е в командировка.

          „Вероятната причина за експлозията на колата в Москва е импровизирано взривно устройство, разположено под седалката на водача. Тази теория се разглежда, наред с други“, съобщи 112.

          Обществени групи посочват, че Научноизследователският институт „Полюс“ е част от холдинговата компания „Швабе“, част от държавната корпорация „Ростех“. Той разработва лазерни далекомери, целеуказатели за прецизни оръжия, включително ракети, и лазерни жироскопи за навигационни системи за самолети. Институтът е обект на санкции от САЩ и ЕС от началото на войната в Украйна.

