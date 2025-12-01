В първия ден от отказа: Няма нито един депутатски автомобил на пл. „Св. Александър Невски“

От днес Народното събрание официално престава да използва зоната за охрана на площад „Св. Александър Невски“ като служебен паркинг. Решението е съобщено с писмо от председателя на парламента Рая Назарян и вече е приложено на практика.

- Реклама -

Репортерска проверка на „Хоризонт“ показа, че пространството пред историческата сграда на парламента е напълно освободено – нито един депутатски автомобил не е паркиран край храма.

Решението бе посрещнато с видимо удовлетворение от жителите на столицата:

„Браво, крайно време беше! Това е чудесно… Не може депутатите с техните високи заплати да бъдат по-привилегировани, при положение че за хората няма почти никакви паркоместа в центъра.“

Какво искат софиянци за освободеното пространство?

Мненията на гражданите, анкетирани на място, се разделят между две основни идеи:

Пешеходна зона , която да разшири пространството за разходки и туризъм около катедралата.

, която да разшири пространството за разходки и туризъм около катедралата. Частична синя зона, която да осигури паркоместа за живущите в района, които и без това трудно намират къде да паркират.