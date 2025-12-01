НА ЖИВО
          Начало

          В първия ден от отказа: Няма нито един депутатски автомобил на пл. „Св. Александър Невски"

          Снимка: Facebook/БГНЕС
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          От днес Народното събрание официално престава да използва зоната за охрана на площад „Св. Александър Невски“ като служебен паркинг. Решението е съобщено с писмо от председателя на парламента Рая Назарян и вече е приложено на практика.

          - Реклама -

          Репортерска проверка на „Хоризонт“ показа, че пространството пред историческата сграда на парламента е напълно освободено – нито един депутатски автомобил не е паркиран край храма.

          Решението бе посрещнато с видимо удовлетворение от жителите на столицата:

          „Браво, крайно време беше! Това е чудесно… Не може депутатите с техните високи заплати да бъдат по-привилегировани, при положение че за хората няма почти никакви паркоместа в центъра.“

          НС се отказва от паркинга на площад „Св. Александър Невски“ НС се отказва от паркинга на площад „Св. Александър Невски“

          Какво искат софиянци за освободеното пространство?

          Мненията на гражданите, анкетирани на място, се разделят между две основни идеи:

          • Пешеходна зона, която да разшири пространството за разходки и туризъм около катедралата.
          • Частична синя зона, която да осигури паркоместа за живущите в района, които и без това трудно намират къде да паркират.

          „Може би е добре да има и синя зона, защото живущите няма да имаме къде да спираме… Но и пешеходна зона би била добре – място за хората, а не за колите.“

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Social

          Украинският град Волчанск е унищожен

          Иван Христов -
          Руската армия е унищожила Волчанск, но украинските войски им пречат да напреднат по-нататък. Това заяви в ефира на „Киев 24“ командирът на граничния пост...
          Инциденти

          Смъртоносен инцидент в Полша: хеликоптер ае разби и двама души загинали

          Дамяна Караджова -
          Двама души загинаха при катастрофа с хеликоптер в близост до Жешов, в Югоизточна Полша.
          Общество

          Единствен частен кандидат срещу БДЖ в ключовия жп търг

          Десислава Димитрова -
          Само една частна компания е подала оферти, за да конкурира БДЖ, като участва и в двата допустими лота – северен и южен. Тя ще се съревновава с БДЖ „Пътнически превози“.

