В първия ден от отказа: Няма нито един депутатски автомобил на пл. „Св. Александър Невски“

От днес Народното събрание официално престава да използва зоната за охрана на площад „Св. Александър Невски“ като служебен паркинг. Решението е съобщено с писмо от председателя на парламента Рая Назарян и вече е приложено на практика.
- Реклама -
Репортерска проверка на „Хоризонт“ показа, че пространството пред историческата сграда на парламента е напълно освободено – нито един депутатски автомобил не е паркиран край храма.
Решението бе посрещнато с видимо удовлетворение от жителите на столицата:
Какво искат софиянци за освободеното пространство?
Мненията на гражданите, анкетирани на място, се разделят между две основни идеи:
Пешеходна зона, която да разшири пространството за разходки и туризъм около катедралата.
Частична синя зона, която да осигури паркоместа за живущите в района, които и без това трудно намират къде да паркират.
От днес Народното събрание официално престава да използва зоната за охрана на площад „Св. Александър Невски“ като служебен паркинг. Решението е съобщено с писмо от председателя на парламента Рая Назарян и вече е приложено на практика.
- Реклама -
Репортерска проверка на „Хоризонт“ показа, че пространството пред историческата сграда на парламента е напълно освободено – нито един депутатски автомобил не е паркиран край храма.
Решението бе посрещнато с видимо удовлетворение от жителите на столицата:
Какво искат софиянци за освободеното пространство?
Мненията на гражданите, анкетирани на място, се разделят между две основни идеи:
Пешеходна зона, която да разшири пространството за разходки и туризъм около катедралата.
Частична синя зона, която да осигури паркоместа за живущите в района, които и без това трудно намират къде да паркират.