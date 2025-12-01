НА ЖИВО
          Война

          В Русия отговориха на заявленията на адмирал от НАТО за превантивен удар

          Министерство на външните работи на Русия
          Министерство на външните работи на Русия
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          На 1 декември Русия обяви изявлението на адмирал от НАТО, че воденият от САЩ военен алианс може да сметне „превантивен удар“ за крайно безотговорно и опит за ескалация на конфликта, предава Reuters.

          Адмирал Джузепе Каво Драгоне заяви пред Financial Times, че НАТО обмисля засилване на отговора си на хибридната война на Москва и че „превантивен удар“ може да се счита за „отбранителна мярка“.

          Говорителят на руското външно министерство Мария Захарова заяви, че Москва разглежда тези изявления като „изключително безотговорна стъпка, показваща готовността на Алианса да продължи да се движи в посока на ескалация“.

          „Ние виждаме това като умишлен опит за подкопаване на усилията за преодоляване на украинската криза. Тези, които правят подобни изявления, трябва да разбират рисковете и възможните последици, включително за самите членове на Алианса“, заяви Захарова.

