НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 01.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияОбщество

          Варна запалва коледната елха на Никулден с празничен концерт и специални гости

          0
          18
          Снимка: БГНЕС
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Сподели
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          „И тази година на Никулден – 6 декември, коледната елха на варненския площад „Независимост“ ще бъде тържествено запалена, съобщиха от Общината.

          - Реклама -

          По време на празничния концерт светлините ще бъдат включени от кмета Благомир Коцев.
          Началото е в 17:00 ч., а традиционното събитие ще събере множество детски и младежки таланти.

          Варна започна празничното преобразяване за Коледа и Нова година Варна започна празничното преобразяване за Коледа и Нова година

          В програмата се включват школите на Общинския детски комплексДФА „Българче“, Варненска детско-юношеска опера, балет „Вива денс“, детски вокален ансамбъл „Сребърни звънчета“, театрално студио „Вълшебната завеса“, народен хор „Българче“ и вокален ансамбъл „Звездни струни“.
          Специално участие ще вземат „Stars academy“ и детско шлагерно студио „Да“.

          От дирекция „Култура и духовно развитие“ съобщават, че е отправена покана към Дядо Коледа, който се очаква да присъства на събитието заедно със Снежанка и джуджетата.

          „Българската Коледа“ стартира своето 23-то издание под патронажа на президента „Българската Коледа“ стартира своето 23-то издание под патронажа на президента

          Всички деца и техните родители са поканени да споделят този вълшебен момент в най-празничния месец от годината.

          „И тази година на Никулден – 6 декември, коледната елха на варненския площад „Независимост“ ще бъде тържествено запалена, съобщиха от Общината.

          - Реклама -

          По време на празничния концерт светлините ще бъдат включени от кмета Благомир Коцев.
          Началото е в 17:00 ч., а традиционното събитие ще събере множество детски и младежки таланти.

          Варна започна празничното преобразяване за Коледа и Нова година Варна започна празничното преобразяване за Коледа и Нова година

          В програмата се включват школите на Общинския детски комплексДФА „Българче“, Варненска детско-юношеска опера, балет „Вива денс“, детски вокален ансамбъл „Сребърни звънчета“, театрално студио „Вълшебната завеса“, народен хор „Българче“ и вокален ансамбъл „Звездни струни“.
          Специално участие ще вземат „Stars academy“ и детско шлагерно студио „Да“.

          От дирекция „Култура и духовно развитие“ съобщават, че е отправена покана към Дядо Коледа, който се очаква да присъства на събитието заедно със Снежанка и джуджетата.

          „Българската Коледа“ стартира своето 23-то издание под патронажа на президента „Българската Коледа“ стартира своето 23-то издание под патронажа на президента

          Всички деца и техните родители са поканени да споделят този вълшебен момент в най-празничния месец от годината.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Social

          Радев стартира „Българската Коледа“ за 23-та година

          Никола Павлов -
          Президентът Румен Радев даде начало на 23-тото издание на благотворителната инициатива „Българската Коледа“ по време на тържествена церемония в УМБАЛ „Александровска“ в София. Началото на...
          Крими

          Щети за милиони: EPPO обвинява бившия кмет на Варна и още трима за измама с пристанище, което не съществува

          Дамяна Караджова -
          Очакваните щети за бюджета на ЕС са приблизително 2,8 милиона евро
          Инциденти

          Полицията с последна информация за катастрофата с полицаи на Северната тангента

          Никола Павлов -
          Загиналият служител на „Специализирани полицейски сили“, който тази сутрин загуби живота си на Северната скоростна тангента, е бил блъснат от лек автомобил BMW, движещ...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions