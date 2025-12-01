Варна запалва коледната елха на Никулден с празничен концерт и специални гости

„И тази година на Никулден – 6 декември, коледната елха на варненския площад „Независимост“ ще бъде тържествено запалена, съобщиха от Общината.

По време на празничния концерт светлините ще бъдат включени от кмета Благомир Коцев.

Началото е в 17:00 ч., а традиционното събитие ще събере множество детски и младежки таланти.

В програмата се включват школите на Общинския детски комплекс – ДФА „Българче“, Варненска детско-юношеска опера, балет „Вива денс“, детски вокален ансамбъл „Сребърни звънчета“, театрално студио „Вълшебната завеса“, народен хор „Българче“ и вокален ансамбъл „Звездни струни“.

Специално участие ще вземат „Stars academy“ и детско шлагерно студио „Да“.

От дирекция „Култура и духовно развитие“ съобщават, че е отправена покана към Дядо Коледа, който се очаква да присъства на събитието заедно със Снежанка и джуджетата.

Всички деца и техните родители са поканени да споделят този вълшебен момент в най-празничния месец от годината.